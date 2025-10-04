Ataques de Israel en Gaza dejan más de 55 muertos, pese al tentativo acuerdo de paz

Video Trump asegura que Israel aceptó una “línea de retirada” y pide a Hamas “actuar con rapidez”

La agencia de defensa civil de Gaza dijo el sábado que Israel llevó a cabo decenas de ataques contra la ciudad de Gaza que dejaron al menos 57 personas muertas, a pesar del llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, a poner fin a los bombardeos después de que Hamás aceptara discutir detalles de un acuerdo de alto el fuego.

"Fue una noche muy violenta, en la que (el ejército israelí) llevó a cabo decenas de ataques aéreos y bombardeos de artillería sobre la ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja, pese al llamamiento del presidente Trump a detener los bombardeos", declaró a la AFP el portavoz de la defensa civil, Mahmud Bassal.

Bassal, cuyo organismo es una fuerza de rescate que opera bajo la autoridad de Hamás, añadió que 20 viviendas fueron destruidas en los bombardeos nocturnos.

"La situación es muy grave en la ciudad de Gaza", declaró Bassal, añadiendo que sus equipos no pudieron llegar a todos los heridos debido a la "presencia de tanques y a los bombardeos en curso".

Contactado por AFP, el ejército israelí dijo que estaba "comprobando" los informes de bombardeos nocturnos sobre la ciudad de Gaza.

El Hospital Baptist de la ciudad de Gaza informó en un comunicado de que había recibido víctimas de un ataque contra una vivienda en el barrio de Tuffah, entre ellas cuatro muertos y "varios heridos".

El Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, dijo que dos niños murieron y ocho personas resultaron heridas en un ataque con drones contra una tienda de campaña en un campamento de desplazados gazatíes.

El plan de paz para Gaza, presentado por Trump esta semana y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige un alto el fuego, la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual israelí de Gaza.

Hamás dijo el viernes que estaba dispuesta a liberar a los rehenes retenidos en Gaza según el plan de Trump, pero que quería negociar los detalles y tener voz y voto en el futuro del territorio palestino.

El conflicto, iniciado el 7 de octubre de 2023 tras el sangriento ataque de Hamás a Israel, ha dejado ya más de 67,000 palestinos muertos, según el ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

El yerno de Trump enviado a Medio Oriente para las negociaciones

El viernes Trump había llamado a Israel a detener los bombardeos para que ocurra la liberación de los rehenes en poder de Hamas, ante la disposición del grupo palestino de aceptar su propuesta. Pero también puso presión a Hamás al afirmar que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan de alto el fuego.

Asimismo, Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio, viajarán a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes, indicó la Casa Blanca.

El presidente estadounidense también informó que Israel aceptó una retirada inicial de Gaza y que la información fue compartida con Hamás.

"Tras negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, que mostramos a Hamás", dijo el mandatario en su mensaje en redes sociales, acompañado de un mapa que muestra una línea amarilla dentro de la Franja de Gaza, trazada a una distancia de entre 0.9 y 2.1 millas de las fronteras del territorio palestino.

"Cuando Hamás confirm [que acepta esta línea] el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada", agregó.

Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes para asegurar la liberación de los rehenes y prisioneros que mantienen retenidos, informó el sábado Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia egipcia.

Israel pensaba enviar a su equipo de negociación a Egipto para las conversaciones.

