Venezuela

Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a dialogar con la oposición para alcanzar "acuerdos" de paz

Video Filtran llamada de Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “EEUU no dio 15 minutos o nos mataban”

Este domingo 25 de enero, al menos 80 presos fueron liberados en Venezuela, bajo presión de Estados Unidos.

El director del grupo, Alfredo Romero, a través de su cuenta de X, dijo que la ONG estaba verificando las identidades de los liberados en las cárceles de todo el país y agregó que era "probable que se produzcan más liberaciones".

En tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a dialogar con la oposición para alcanzar " acuerdos" de paz, tres semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos.

Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela

Venezolanos que viven en el territorio colombiano se manifestaron en la principal plaza pública de Bogotá para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Cabe destacar que Colombia es de los mayores receptores de venezolanos al acoger a 2,8 millones de migrantes de ese país.

Los manifestantes expresaron sus penas a través de pancartas en donde se podía ver “Familiares unidos por un solo dolor” y “Libertad inmediata para los presos políticos”. También fueron expuestas las fotografías de cientos de encarcelados en Venezuela.

Primera presidenta de Venezuela en visitar EEUU en más de 3 décadas

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

Esta invitación muestra la buena relación que tienen los mandatarios de ambas naciones, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.


