Toque de Queda Ecuador despliega 75,000 soldados y policías y decreta toque de queda nocturno en cuatro provincias por la violencia La medida forma parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para frenar la violencia derivada de la disputa entre cárteles por las rutas de cocaína.

Video Toque de queda en Ecuador: despliegan a miles de uniformados la primera noche en cuatro provincias

Funcionarios ecuatorianos informaron el lunes que han desplegado 75,000 soldados y policías en cuatro provincias con altos índices de criminalidad, donde el gobierno está implementando un toque de queda nocturno que prohíbe a las personas salir de sus hogares desde las 11 p. m. hasta las 5 a. m.

Las autoridades informaron que 253 personas fueron arrestadas por violar el toque de queda, que comenzó la noche del domingo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Se espera que el toque de queda dure dos semanas. Si bien las medidas abarcan Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, no se extienden a Quito ni a las turísticas Islas Galápagos.

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El ministro del Interior, John Reimberg, declaró el lunes que las tropas ecuatorianas utilizaron artillería autorizada para destruir tres objetivos identificados, aunque no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza de los ataques.

"Que caiga lo que tenga que caer, y que caiga quien tenga que caer", dijo a los periodistas, señalando que las operaciones no dejaron víctimas mortales registradas.

Ecuador se enfrenta a dificultades para contener la violencia relacionada con el narcotráfico, mientras cárteles rivales luchan por el control de los puertos costeros utilizados para el contrabando de cocaína a Estados Unidos.

El año pasado, Ecuador registró su tasa de homicidios más alta en décadas, con 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según el Ministerio del Interior.

La tasa de homicidios en Ecuador se ha quintuplicado desde la pandemia de COVID-19, debido a la lucha entre los cárteles de Colombia y México por el control de las rutas del narcotráfico en el país y su alianza con bandas locales.

El presidente ecuatoriano , Daniel Noboa, prorrogó recientemente el estado de excepción que permite a los militares realizar patrullajes conjuntos con la policía e ingresar a los hogares sin una orden de registro.

El líder conservador ha atribuido parte de la violencia a la vecina Colombia, acusando a su gobierno de no hacer lo suficiente para detener a los cárteles que operan en la frontera entre ambos países. En enero, Noboa también impuso aranceles a las importaciones colombianas y afirmó que no se levantarían hasta que mejorara la situación de seguridad en la frontera.

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Trabaja Ecuador en conjunto con Estados Unidos

A principios de este mes, el ejército ecuatoriano anunció que llevó a cabo una operación conjunta con Estados Unidos contra un campo de entrenamiento utilizado por narcotraficantes colombianos, que incluyó ataques al lugar con drones, helicópteros y embarcaciones.

Según las autoridades, el campamento estaba ubicado en el lado ecuatoriano de la frontera y pertenecía a Comandos de la Frontera, un grupo que se separó de las FARC, la organización guerrillera que firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016.

El presidente de Ecuador ha sido objeto de críticas por parte de grupos de la sociedad civil, que afirman que sus métodos autoritarios no han logrado reducir la delincuencia, al tiempo que han puesto en peligro a los civiles.

En un caso ocurrido el año pasado que generó dudas sobre los métodos de Noboa para combatir el crimen, once soldados fueron condenados a más de 30 años de prisión por el secuestro de cuatro niños, cuyos cuerpos fueron encontrados en las afueras de una base militar cerca de Guayaquil.