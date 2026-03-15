Noticias Decenas de civiles muertos tras ataques de drones contra pandillas en Haití De acuerdo con Human Rights Watch, los accidentes ocurrieron del 1 de marzo del 2025 al 21 de enero del 2026, en donde se considera que al menos 49 personas eran civiles

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Drones operados por fuerzas de seguridad haitianas utilizados contra grupos criminales han matado a más de 1000 personas y herido a más de 700.

De acuerdo con Human Rights Watch, los accidentes ocurrieron del 1 de marzo del 2025 al 21 de enero del 2026, en donde se considera que al menos 49 personas eran civiles.

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¿Qué está ocurriendo?

De acuerdo con la organización, informó que el número de ataques armados con drones, controlados en un 90% por pandillas, ha aumentado en los últimos meses con 57, siendo el doble que se reportaron en octubre del año pasado con 29. De las personas fallecidas, 17 eran niños y 43 adultos.

La directora para América de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo a las autoridades haitianas que deberían frenar a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados, antes de que mueran más infantes.

Videos de Human Rights Watch

Las investigaciones de Human Rights Watch se basan en el análisis de siete videos subidos a redes sociales, en donde se pueden ver a los drones armados atacando a las pandillas.

Tal es el caso de un ataque que ocurrió el 20 de septiembre del 2025, en el que murieron nueve personas, entre las cuales estaban tres niños y otras ocho justo en el momento en el que uno de los líderes de la pandilla daba regalos a los infantes.

"En los espacios donde están las pandillas, hay gente inocente, gente que cría a sus hijos, que sigue caminos normales”, dijo la mujer.

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Asimismo, las familias de las personas fallecidas informaron que el grupo criminal tomó el control de los funerales, solo permitiendo la entrada a las personas que aceptaran el dinero o apoyo que les daban los mismos.

Otro caso es el de una mujer que no está identificada, pero mencionó que vio caer un dron y en el mismo momento explotar en un camión, en donde viajaba su prima, ocasionando su muerte el 1 de enero del 2026.

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“Muchos de estos ataques parecen ser intentos de localizar y matar a personas en circunstancias que equivalen a ejecuciones ilegales y extrajudiciales”, afirmó Human Rights Watch.

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¿Por qué ocurre esto?

En el año 2025, el gobierno de Haití creó un grupo que opera fuera del mando de la policía nacional, el cual ha decidido usar drones explosivos y está integrado por unidades policiales y contratistas privados.

Volker Turk, el jefe de derechos humanos de la ONU, expresó que era innecesario el uso de la fuerza letal contra las pandillas de Haití, ya que era desproporcionado y una violación del derecho internacional.