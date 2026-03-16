Noticias ¿Qué se celebra hoy en México? Revisa aquí si 16 de marzo 2026 es día festivo en EEUU Te contamos si este día feriado para la Republica Mexicana aplica para los estadounidenses también

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Este lunes 16 de marzo del 2026 se considera día festivo en México, por lo cual las personas podrán disfrutar de su puente por días de asueto y descansar de sus labores diarias.

Sin embargo, este día no significa lo mismo para Estados Unidos, por lo que aquí te contamos la razón de por qué se celebra este día y si aplica también para ti.

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¿Qué se celebra en México el 16 de marzo?

El descanso del 16 de marzo se debe a la conmemoración del natalicio de uno de los personajes más importantes de la historia de México, Benito Juárez, quien nació el 21 de marzo de 1806.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo de México establece que esta fecha se recorra al tercer lunes de marzo, con el objetivo de que los trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo y contar con un breve descanso de sus actividades laborales.

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¿El día de descanso aplica para Estados Unidos?

De acuerdo con Usa.gov, el 16 de marzo no es considerado un día feriado en Estados Unidos, por lo que todos los estadounidenses deben continuar sus labores cotidianas con normalidad.

Sin embargo, algunas celebraciones que tampoco son días feriados, pero se celebran en marzo en Estados Unidos, son:

Día de la libertad de la información el 16 de marzo

Día de San Patricio el 17 de marzo. En esta festividad religiosa, se suelen hacer desfiles.

Evacuation Day: solo es día feriado en Suffolk, Massachusetts.

El siguiente día feriado para Estados Unidos de los 11 feriados federales oficiales es el de Memorial Day, que se celebra el lunes 25 de mayo.

El Memorial Day se conmemora para recordar a los soldados caídos de la Guerra Civil de Estados Unidos de 1861-1865. Sin embargo, esta fecha se amplió después de la Primera Guerra Mundial, con la cual se incluyeron a los militares estadounidenses que murieron en ese conflicto.

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¿Cuántos días feriados tiene Estados Unidos?

De acuerdo con el calendario federal, los días feriados que tiene Estados Unidos son 11 federales oficiales, no obstante, estos no son nacionales, por lo que cada estado o empresa privada puede decidir si se les otorga a los estadounidenses o no.

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Los días son:

Año Nuevo: Jueves 1 de enero. Natalicio de Martin Luther King, Jr.: Lunes 19 de enero. Natalicio de Washington (Día de los Presidentes): Lunes 16 de febrero. Día de la Conmemoración de los Caídos (Memorial Day): Lunes 25 de mayo. Juneteenth (Día de la Independencia Nacional): Viernes 19 de junio. Día de la Independencia: Viernes 3 de julio (se observa ese día porque el 4 cae en sábado). Día del Trabajo (Labor Day): Lunes 7 de septiembre. Día de la Raza / Día de los Pueblos Indígenas: Lunes 12 de octubre. Día de los Veteranos: Miércoles 11 de noviembre.

10 Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): Jueves 26 de noviembre. 11 Navidad: Viernes 25 de diciembre



¿Quién fue Benito Juárez?

Benito Juárez fue un político y abogado mexicano de origen indígena zapoteca, el cual fue presidente de México en varias ocasiones y fue el que lideró las Leyes de Reforma, las cuales se encargaron de separar a la iglesia del Estado y de nacionalizar los bienes eclesiásticos.

También, lideró el país en la intervención francesa de 1862–1867 y el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo.