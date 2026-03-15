Franja de Gaza Misterioso grupo israelí, detrás de los vuelos que evacuaron a palestinos La agencia de noticias Associated Press reveló que una organización israelí organizó, al menos, tres vuelos que trasladaron a palestinos fuera de la Franja de Gaza en plena guerra; cada persona pagó hasta 2 mil dólares para financiar su salida

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El domingo 15 de marzo de 2026, la agencia de noticias Associated Press (AP) reveló que un grupo israelí organizó discretamente varios vuelos que trasladaron a palestinos fuera de la Franja de Gaza hacia países como Sudáfrica, Indonesia y Malasia, de acuerdo con una investigación que realizó.

Uno de estos casos que dio paso a la investigación periodística ocurrió en noviembre pasado cuando un avión con unos 150 palestinos aterrizó en Sudáfrica.

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A partir del trabajo de los periodistas de AP, se conoció que desde mayo de 2025 se identificaron, al menos, tres vuelos similares. Estos sacaron a residentes palestinos del enclave devastado por la guerra, quienes se habían inscrito por voluntad propia para abandonar la zona ante la crisis humanitaria.

La investigación señala que la operación de evacuación fue planeada por la organización israelí Ad Kan, fundada por soldados y exmiembros de inteligencia. El grupo habría operado a través de una empresa llamada Al-Majd, que se presenta públicamente como una organización humanitaria dedicada a apoyar a comunidades musulmanas afectadas por conflictos.

Según documentos, listas de pasajeros y entrevistas con más de veinte personas en poder de AP, este mecanismo para sacar a personas desde Palestina a través de una organización humanitaria habría servido para desvincular la operación de Israel.

También se conoció que el fundador de Ad Kan, Gilad Ach, es un reservista del ejército israelí y activista del movimiento de colonos en Cisjordania, quien había respaldado públicamente la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar a millones de palestinos fuera de Gaza.

Fue en un informe que publicó después de esa propuesta donde planteó que la "emigración voluntaria" de la población palestina del enclave podría completarse en un plazo de seis a ocho meses con apoyo internacional y coordinación con Estados Unidos.

Associated Press sostiene que las misteriosas evacuaciones ocurrieron en medio de la guerra entre Israel e Irán iniciada en 2023, que dejó amplias zonas de Gaza destruidas, según testimonios recogidos.

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A principios de 2025, algunos palestinos comenzaron a escuchar sobre la posibilidad de salir del territorio devastado; algunos se enteraron mediante anuncios en internet y otros por recomendaciones de conocidos.

En entrevista con AP, varios dijeron que no sabían con certeza quién organizaba los viajes ni el destino final, pero decidieron apuntarse para escapar de la hambruna y la violencia en la Franja de Gaza.

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¿Dónde fueron reubicados los palestinos que escaparon de Gaza en avión?

La investigación periodística afirma que los tres vuelos con palestinos que huyeron del enclave siguieron diferentes rutas: en mayo, uno transportó a cerca de 60 personas desde Israel, pasando por Hungría, hasta Indonesia; el segundo, en octubre, trasladó a unos 170 palestinos desde Israel a Sudáfrica con escala en Kenia, y el último vuelo que aterrizó en noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica, con alrededor de 150 pasajeros.

Según los entrevistados por AP, cada persona pagó hasta 2 mil dólares mediante transferencias bancarias o criptomonedas para cubrir el traslado desde la Franja de Gaza.

En la logística de evacuación también participó el empresario estadounidense-israelí Moti Kahana, quien firmó un contrato para organizar un vuelo de rescate aéreo desde el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, con un costo mínimo de 750 mil dólares. Kahana explicó que inicialmente el destino sería Indonesia para más de 300 palestinos, aunque después la ruta cambió hacia Sudáfrica.

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El ministro de Relaciones Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, calificó los vuelos como parte de una estrategia para expulsar a los palestinos de Gaza y Cisjordania. Por ello, tras la llegada del segundo vuelo en noviembre, el gobierno de Sudáfrica decidió revocar la exención de visado de 90 días para titulares de pasaportes palestinos, alegando abusos relacionados con estos traslados.

Mientras tanto, Gilad Ach, fundador de la organización israelí Ad Kan, negó que los vuelos se trataran de un intento de expulsión y defendió que tenían un carácter humanitario para ayudar a palestinos que deseaban abandonar Gaza y vivir en lugares más seguros.

Sin embargo, críticos y organizaciones de derechos humanos advierten que, en medio de la destrucción y la crisis en el enclave, la salida difícilmente puede considerarse completamente voluntaria y temen que quienes se marcharon no puedan regresar a Palestina en el futuro.

Pese a la controversia, varios de los palestinos que abordaron los vuelos dijeron a AP que su principal motivación fue salvar a sus familias, aunque desconocían el destino exacto del viaje o quién lo financiaba; ellos solo aceptaron la oportunidad para escapar de la guerra y las duras condiciones que han prevalecido en Gaza durante más de dos años.