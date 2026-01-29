Ciudadanos estadounidenses "estarán seguros allí": Trump ordena abrir espacio aéreo comercial en Venezuela
El mandatario señaló que "muy pronto" los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela
Video Trump moviliza una "armada gigante" hacia Irán; más grande que la que mandó a Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy, 29 de enero de 2026, abrir el espacio aéreo comercial en Venezuela luego de que sostuvo una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta interina, y aseguró que los ciudadanos estadounidenses "estarán seguros ahí".
Los ciudadanos estadounidenses podrán, muy pronto, viajar a Venezuela, y estarán seguros allí.Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Asimismo, aseguró que las principales compañías petroleras están yendo a Venezuela, se encuentran en exploración e hizo énfasis en que habrá riqueza tanto para el país como para Estados Unidos.
Información en desarrollo*
FBPT
Relacionados: