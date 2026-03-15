Toque de Queda Con 35 mil uniformados, la ayuda de Estados Unidos y toques de queda, Ecuador declara la guerra al crimen La medida extrema que tomó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para combatir a los criminales que operan por las noches durará dos semanas, desde el 15 de marzo hasta el 30 de marzo de 2026. Durante ese periodo, la restricción de movilidad se aplicará todos los días entre las 23:00 horas y las 5:00 horas del día siguiente.

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El gobierno de Ecuador desplegará unos 35 mil policías y militares para ejecutar operativos nocturnos contra el crimen organizado durante el toque de queda que comenzará a las 23:00 horas del domingo 15 de marzo de 2026.

El toque de queda decretado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa durará 15 días, desde la noche de hoy y hasta el 30 de marzo de 2026. Durante ese periodo, la restricción de movilidad se aplicará todos los días entre las 23:00 horas y las 5:00 horas del día siguiente.

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La medida se aplicará específicamente en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, zonas consideradas clave para el narcotráfico y la violencia criminal, por lo que el objetivo es reducir la actividad de bandas delictivas durante la noche y facilitar operativos policiales y militares.

El comandante de la policía, Pablo Dávila, explicó que los operativos buscan golpear la logística y las finanzas de las organizaciones criminales mediante patrullajes, puntos de control y acciones concretas en zonas identificadas como focos de violencia.

Las operaciones nocturnas forman parte de una nueva fase de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien en 2024 declaró la "guerra" contra el narcoterrorismo.

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¿Qué papel tiene Estados Unidos en los operativos nocturnos contra el crimen?

En esta etapa, las autoridades contarán con cooperación internacional, sobre todo con el apoyo de Estados Unidos, cuyo personal militar ya participa en acciones conjuntas con fuerzas ecuatorianas.

Muestra de ello es que la semana pasada ambos países realizaron operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas y bombardearon un campamento del grupo armado Comandos de la Frontera, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Como parte de los toques de queda en Ecuador, se instalarán controles en las calles para verificar a quienes circulen fuera del horario permitido; quienes no justifiquen su presencia en la vía pública podrán enfrentar penas de uno a tres años de prisión.

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En la Zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, 8 mil policías estarán encargados de las operaciones, mientras que 700 militares fueron enviados específicamente a Durán, una zona clave para el almacenamiento y traslado de droga hacia los puertos.

Además, cada provincia intervenida contará con un general de policía al mando, mientras que el operativo será supervisado desde Guayaquil por el propio presidente ecuatoriano y su gabinete de seguridad.

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¿Por qué habrá toques de queda durante 15 días?

El toque de queda en Ecuador forma parte de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar la grave crisis de violencia ligada al narcotráfico y a bandas criminales que disputan el control de rutas de droga, puertos y cárceles.

Los operativos nocturnos que comienzan este domingo 15 de marzo de 2026 son la medida extrema que tomó el mandatario de Ecuador después de que el país cerró el año 2025 con 9 mil 235 homicidios, la cifra más alta registrada en su historia.