Noticias Irán lanza por primera vez el misil Sejil en un ataque contra Israel El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, por sus siglas en inglés) informó que empleó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil en un ataque dirigido contra Israel, en medio de una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio.

Video Trump envía 5,000 tropas al Medio Oriente tras ataques en la isla Kharg, Irán

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ( CGRI, por sus siglas en inglés) informó este domingo 15 de marzo de 2026 que empleó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil en un ataque dirigido contra Israel, en medio de una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el anuncio fue difundido a través de un comunicado publicado por la agencia iraní Mehr. En el texto, la Guardia Revolucionaria señaló que el proyectil fue utilizado durante una nueva fase de ataques contra instalaciones militares israelíes.

PUBLICIDAD

Nueva oleada militar

Según el comunicado oficial, el misil Sejil fue lanzado durante la 54.ª oleada de ataques iraníes. En la operación también se habrían empleado otros misiles balísticos como Khorramshahr, Kheibar Shekan, Qadr y Emad.

Las autoridades iraníes afirmaron que los objetivos de los bombardeos incluyeron centros de mando aéreo israelíes, industrias militares y concentraciones de tropas.

Horas antes, durante la mañana del domingo, la Guardia Revolucionaria también habría ejecutado otra serie de ataques con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y posiciones israelíes en Oriente Medio. Entre los lugares mencionados en los reportes se encuentran ubicaciones en Emiratos Árabes Unidos.

Escalada de amenazas entre Irán e Israel

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión regional. La Guardia Revolucionaria iraní también lanzó amenazas directas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurando que lo perseguirá “sin descanso”.

Mientras tanto, Israel respondió anunciando una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en el oeste de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró que la ofensiva continuará hasta que se eliminen lo que calificó como “amenazas existenciales” provenientes de Teherán.

Saar hizo estas declaraciones durante una visita a la localidad árabe de Zarzir, en el norte de Israel. En esa zona, un ataque con misiles iraníes ocurrido el viernes dejó 58 personas heridas, la mayoría con lesiones leves.

PUBLICIDAD

¿Por qué preocupa el misil Sejil?

El misil Sejil es considerado uno de los proyectiles estratégicos del arsenal iraní. Tiene un alcance estimado de hasta 2.000 kilómetros, lo que le permitiría alcanzar objetivos en gran parte de Oriente Medio.

El sistema mide aproximadamente 20 metros de longitud, pesa cerca de 23 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilogramos.

Una de sus principales características es su combustible sólido, que permite lanzamientos más rápidos desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección y neutralización. El misil fue probado con éxito por primera vez en 2009.

JICM