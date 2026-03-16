Conoce la lista completa de ganadores del Oscar 2026
Conoce todas las películas ganadoras del Oscar en la 98.ª edición de la ceremonia.
La cinta ' Una Batalla Tras Otra' de Paul Thomas Anderson se llevó el premio a Mejor Película, ademas de ganar el premio a Mejor Dirección, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto y Mejor Casting y M ejor Edición.
“Escribí esta película para mis hijos, para pedirles disculpas por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos legando, pero también para animarlos a que sean la generación que, con suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia”, dijo Anderson.
Después del éxito de ' Una Batalla Tras Otra', la cinta 'Pecadores' también logró llevarse 4 premios a Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original.
Además, el filme 'Frankenstein' del cineasta mexicano Guillermo Del Toro también se alzó con el premio a Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.
Aquí la lista completa de los ganadores al Oscar 2026
Mejor Película - 'Una Batalla Tras Otra'
Mejor Director - Paul Thomas Anderson, 'Una Batalla Tras Otra'
Mejor Actor - Michael B. Jordan, 'Pecadores'
Mejor Actriz- Jessie Buckley, 'Hamnet'
Fotografía - Autumn Durald Arkapaw, 'Pecadores'
Edición- 'Una Batalla Tras Otra'
Mejor Actor de Reparto- Sean Penn, 'Una Batalla Tras Otra'
Mejor Acriz de Reparto- Amy Madigan, 'Weapons'
Película Animada -Las Guerreras K-pop'
Diseño de vestuario- Kate Hawley, 'Frankenstein'
Maquillaje y Peluquería- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, 'Frankenstein'
Casting- 'Una Batalla Tras Otra'
Guion Adaptado- 'Una Batalla Tras Otra', Paul Thomas Anderson
Guion- 'Pecadores', Ryan Coogler
Diseño de Producción- Tamara Deverell, Shane Vieau, 'Frankenstein'
Efectos Visuales- 'Avatar: Fuego y Cenizas'
Sonido- Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle y Gary A. Rizzo, 'F1'
Banda Sonora Original- Ludwig Göransson, 'Pecadores'
Canción Original- “Golden” 'Las Guerreras K-pop'
Largometraje documental- 'Mr. Nobody Against Putin', Pavel Talankin, David Borenstein
Película internacional- 'Sentimental Value', Noruega
Cortometraje Animado- 'The Girl Who Cried Pearls', Maciek Szczerbowski
Cortometraje Documental- 'All the Empty Rooms', Joshua Seftel
Cortometraje- 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva'