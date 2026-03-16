Hollywood Conoce la lista completa de ganadores del Oscar 2026 Conoce todas las películas ganadoras del Oscar en la 98.ª edición de la ceremonia.

Video Película de F1 se lleva la estatuilla en los Premios Oscar 2026

La cinta ' Una Batalla Tras Otra' de Paul Thomas Anderson se llevó el premio a Mejor Película, ademas de ganar el premio a Mejor Dirección, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto y Mejor Casting y M ejor Edición.

“Escribí esta película para mis hijos, para pedirles disculpas por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos legando, pero también para animarlos a que sean la generación que, con suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia”, dijo Anderson.

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Después del éxito de ' Una Batalla Tras Otra', la cinta 'Pecadores' también logró llevarse 4 premios a Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original.

Además, el filme 'Frankenstein' del cineasta mexicano Guillermo Del Toro también se alzó con el premio a Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Aquí la lista completa de los ganadores al Oscar 2026

Mejor Película - 'Una Batalla Tras Otra'

Mejor Director - Paul Thomas Anderson, 'Una Batalla Tras Otra'

Mejor Actor - Michael B. Jordan, 'Pecadores'

Mejor Actriz- Jessie Buckley, 'Hamnet'

Fotografía - Autumn Durald Arkapaw, 'Pecadores'

Edición- 'Una Batalla Tras Otra'

Mejor Actor de Reparto- Sean Penn, 'Una Batalla Tras Otra'

Mejor Acriz de Reparto- Amy Madigan, 'Weapons'

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Película Animada -Las Guerreras K-pop'

Diseño de vestuario- Kate Hawley, 'Frankenstein'

Maquillaje y Peluquería- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, 'Frankenstein'

Casting- 'Una Batalla Tras Otra'

Guion Adaptado- 'Una Batalla Tras Otra', Paul Thomas Anderson

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Guion- 'Pecadores', Ryan Coogler

Diseño de Producción- Tamara Deverell, Shane Vieau, 'Frankenstein'

Efectos Visuales- 'Avatar: Fuego y Cenizas'

Sonido- Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle y Gary A. Rizzo, 'F1'

Banda Sonora Original- Ludwig Göransson, 'Pecadores'

Canción Original- “Golden” 'Las Guerreras K-pop'

Largometraje documental- 'Mr. Nobody Against Putin', Pavel Talankin, David Borenstein

Película internacional- 'Sentimental Value', Noruega

Cortometraje Animado- 'The Girl Who Cried Pearls', Maciek Szczerbowski

Cortometraje Documental- 'All the Empty Rooms', Joshua Seftel

Cortometraje- 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva'