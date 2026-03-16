América (continente)

Rey de España reconoce "mucho abuso" durante la Conquista de América; pide analizar la historia

El rey de España, Felipe VI, realizó un recorrido por la exposición "La mujer en el México indígena"

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Descubren entierros humanos y ruinas de 1,500 años de antigüedad en México

El rey de España, Felipe VI, afirmó hoy lunes, 16 de marzo de 2026, que durante la Conquista de América ocurrieron episodios de “mucho abuso”, al referirse a algunos hechos históricos que, según señaló, no pueden generar orgullo cuando se analizan con los valores actuales.

Las declaraciones del monarca se dieron durante una visita en Madrid a una exposición dedicada a la historia y cultura indígena de México.

PUBLICIDAD

Más sobre España

Hacker alquilaba habitaciones de hoteles de lujo por un centavo: ¿Cómo era la estafa?
2 mins

Hacker alquilaba habitaciones de hoteles de lujo por un centavo: ¿Cómo era la estafa?

Mundo
Bombero muere por las inundaciones en Portugal: seguirán las lluvias
2 mins

Bombero muere por las inundaciones en Portugal: seguirán las lluvias

Mundo
España busca prohibir las redes sociales para menores de 16 años; Elon Musk llama "fascista" al gobierno
3 mins

España busca prohibir las redes sociales para menores de 16 años; Elon Musk llama "fascista" al gobierno

Mundo
Hombre sube al techo de un avión en Valencia y provoca caos en aeropuerto
2 mins

Hombre sube al techo de un avión en Valencia y provoca caos en aeropuerto

Mundo
Nuevo accidente de tren en España: Así fue el choque que dejó varios heridos, en Cartagena
1 mins

Nuevo accidente de tren en España: Así fue el choque que dejó varios heridos, en Cartagena

Mundo
Conductores de trenes en España convocan a huelga nacional tras descarrilamientos mortales
2 mins

Conductores de trenes en España convocan a huelga nacional tras descarrilamientos mortales

Mundo
Otros dos accidentes de trenes en España dejan un muerto y al menos 37 heridos
2 mins

Otros dos accidentes de trenes en España dejan un muerto y al menos 37 heridos

Mundo
De un mensaje adulador a la polémica del gasto militar: la OTAN celebra su cumbre marcada por la incertidumbre y las presiones de Trump
5 mins

De un mensaje adulador a la polémica del gasto militar: la OTAN celebra su cumbre marcada por la incertidumbre y las presiones de Trump

Mundo
Al menos 155 muertos y decenas de desaparecidos por "las inundaciones del siglo" en España
3 mins

Al menos 155 muertos y decenas de desaparecidos por "las inundaciones del siglo" en España

Mundo
¿De dónde era realmente Cristóbal Colón? La investigación que trae nuevas luces (y dudas) sobre los orígenes del almirante
4 mins

¿De dónde era realmente Cristóbal Colón? La investigación que trae nuevas luces (y dudas) sobre los orígenes del almirante

Mundo

Durante su recorrido por la muestra “La mujer en el México indígena”, el rey reconoció que ciertos episodios de la expansión española en el continente americano implicaron abusos y situaciones que hoy serían cuestionadas.

El monarca indicó que al revisar algunos acontecimientos con la perspectiva y los valores contemporáneos, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos".

Sin embargo, también enfatizó la importancia de analizar estos procesos históricos con una mirada amplia y contextualizada.

Llamado a estudiar la historia con análisis objetivo

El jefe de Estado español señaló que la historia debe examinarse con rigor y evitando lo que llamó un “excesivo presentismo moral”, es decir, juzgar acontecimientos del pasado únicamente con criterios actuales.

Según explicó, comprender el contexto histórico es fundamental para analizar adecuadamente los procesos que marcaron la relación entre Europa y América a partir del siglo XV.


FBPT

Relacionados:
América (continente)Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX