América (continente) Rey de España reconoce "mucho abuso" durante la Conquista de América; pide analizar la historia El rey de España, Felipe VI, realizó un recorrido por la exposición "La mujer en el México indígena"

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El rey de España, Felipe VI, afirmó hoy lunes, 16 de marzo de 2026, que durante la Conquista de América ocurrieron episodios de “mucho abuso”, al referirse a algunos hechos históricos que, según señaló, no pueden generar orgullo cuando se analizan con los valores actuales.

Las declaraciones del monarca se dieron durante una visita en Madrid a una exposición dedicada a la historia y cultura indígena de México.

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Durante su recorrido por la muestra “La mujer en el México indígena”, el rey reconoció que ciertos episodios de la expansión española en el continente americano implicaron abusos y situaciones que hoy serían cuestionadas.

El monarca indicó que al revisar algunos acontecimientos con la perspectiva y los valores contemporáneos, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos".

Sin embargo, también enfatizó la importancia de analizar estos procesos históricos con una mirada amplia y contextualizada.

Llamado a estudiar la historia con análisis objetivo

El jefe de Estado español señaló que la historia debe examinarse con rigor y evitando lo que llamó un “excesivo presentismo moral”, es decir, juzgar acontecimientos del pasado únicamente con criterios actuales.

Según explicó, comprender el contexto histórico es fundamental para analizar adecuadamente los procesos que marcaron la relación entre Europa y América a partir del siglo XV.