Realeza Arrestan a hijo de la princesa de Noruega, horas antes de su juicio por violación y otros cargos Marius Borg Høiby, de 29 años, fue arrestado y está acusado de asalto, amenazas con cuchillo y violación de una orden de alejamiento

Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, ha sido arrestado una vez más, justo antes de que comience su juicio por cargos que incluyen violación, en un caso que ha sido una vergüenza para la familia real, informó la Policía este lunes 2 de febrero de 2026.

Høiby, de 29 años, fue arrestado el domingo por la noche y está acusado además de asalto, amenazas con cuchillo y violación de una orden de alejamiento, dijo la policía en un comunicado. Solicitaron una detención de cuatro semanas por riesgo de reincidencia.

Está previsto que el martes comparezca ante el tribunal de distrito de Oslo.

Høiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior e hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon. No tiene título real ni deberes oficiales.

Foto de archivo de 2022 de Marius Borg Hoiby junto a su madre, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Imagen Lise Aserud/AP

El historial de acusaciones contra el hijo de la princesa heredera de Noruega

Høiby ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente en 2024 por varias acusaciones de mala conducta. Fue acusado formalmente en agosto, pero había estado en libertad en espera de juicio hasta el domingo.

La acusación incluye 38 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra y por transportar 3.5 kilogramos (7.7 libras) de marihuana. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

La acusación se centra en cuatro presuntas violaciones entre 2018 y noviembre de 2024; presunta violencia y amenazas contra una expareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023; y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, junto con violaciones de una orden de alejamiento.

Siete personas son las presuntas víctimas en este caso, cuatro de ellas por sospechas de violación cuando no estaban en condiciones de defenderse. Høiby tiene la prohibición formal de entrar en contacto con ellas, reportó AFP.

Si es reconocido culpable de los hechos más graves ya retenidos en su contra, el hijo de la futura reina puede ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

El equipo de defensa de Høiby ha dicho que él "niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con violencia".

De Høiby a Jeffrey Epstein: los escándalos recientes de la Casa Real noruega

El príncipe heredero Haakon dijo la semana pasada que él y Mette-Marit no planean asistir al tribunal y que la casa real no tiene la intención de comentar durante el proceso.

Enfatizó que Høiby no es parte de la casa real y que, como ciudadano de Noruega, tiene las mismas responsabilidades y derechos que todos los demás. Dijo que confía en que todos los involucrados harán que el juicio sea lo más ordenado, adecuado y justo posible.

Aunque los miembros de la realeza son generalmente populares en Noruega, el caso Høiby ha ensombrecido su imagen. Y el juicio se abre justo cuando su madre enfrenta un renovado escrutinio sobre sus contactos con Jeffrey Epstein.

La publicación del viernes del último lote de documentos de los archivos de Epstein arrojó una luz poco favorable sobre Mette-Marit. Contenían varios cientos de menciones de la princesa heredera, quien ya dijo en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con Epstein, informaron los medios noruegos.

Los documentos recién publicados, que incluyen intercambios de correos electrónicos con Epstein, mostraron que Mette-Marit tomó prestada una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días a principios de 2013, y la casa real confirmó que lo hizo a través de un amigo en común, informó la emisora NRK.

En un comunicado enviado por correo electrónico por la casa real, Mette-Marit dijo que "debe asumir la responsabilidad de no haber investigado más a fondo el pasado de Epstein y de no haber comprendido antes qué tipo de persona era".

"Lamento profundamente esto, y es una responsabilidad que debo asumir. Mostré un mal juicio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein", dijo. "Es simplemente embarazoso".

Expresó su "profunda simpatía y solidaridad" con las víctimas del abuso de Epstein.

Los contactos de Mette-Marit con Epstein y el juicio de Høiby no son la única fuente de publicidad negativa para la realeza de Noruega. Las empresas comerciales de la hermana de Haakon, la princesa Märtha Louise, han recibido repetidas críticas. En 2024, aproximadamente al mismo tiempo que el caso de Høiby estaba en las noticias, se casó con un autoproclamado chamán estadounidense, Durek Verrett.