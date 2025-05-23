Se llevó la sorpresa de su vida: un enorme buque mercante varado en su jardín

Video ¿Qué causó el choque del buque Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn? Analizamos las posibles causas

Johan Helberg, residente de Byneset, en la costa del fiordo de Trondheim, en Noruega, despertó con una vista inesperada frente a su casa este jueves, pues un buque de carga de 442 pies de largo encalló en su jardín mientras dormía. Según reportó TV2 Norway, Helberg fue despertado por su vecino, Jostein Jørgensen, quien le preguntó si había notado que tenía un barco frente a su casa.

Al asomarse por la puerta, Helberg se encontró con el NCL Salten, un carguero con 16 tripulantes, detenido a solo ocho metros de su vivienda. “Si el barco hubiera golpeado el afloramiento rocoso que está al lado, se habría levantado y golpeado la casa con fuerza. Solo se desvió por unos pocos metros”, declaró Helberg al medio noruego.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 am, hora local, y fue presenciado por Jørgensen, quien vive a unos 130 pies de la costa.

Una vista aérea muestra un barco portacontenedores de 135 metros de largo en la costa del fiordo de Trondheim, en las afueras de Byneset, cerca de Trondheim, Noruega, el 22 de mayo de 2025, después de encallar y casi chocar contra una casa. <br> Imagen JAN LANGHAUG/NTB/AFP via Getty Images

El

buque de carga se desvió por razones desconocidas

Jørgensen relató que al ver al buque acercarse, corrió a casa de Helberg para advertirle del peligro. El hombre detalló que finalmente, logró despertarlo llamándolo por teléfono.

Helberg o lo podía creer. “Tuve que estirar el cuello para ver la parte superior. Fue irreal. Cinco metros más al sur y habría entrado en mi dormitorio. No escuché nada”, comentó a TV2 Norway.

Johan Helberg posa junto a su casa y un barco portacontenedores de 135 metros de largo en la costa del fiordo de Trondheim, en las afueras de Byneset, en Trondheim, Noruega, el 22 de mayo de 2025, después de que el barco encallara casi chocando contra su casa. <br> Imagen JAN LANGHAUG/NTB/AFP via Getty Images



Originalmente registrado en Chipre, el NCL Salten se dirigía a Orkanger, en el extremo sur del fiordo, cuando por causas desconocidas se desvió de su ruta y terminó encallando en tierra firme. Aunque no se reportaron heridos y no se detectaron fugas de combustible, la Administración Costera Noruega envió un barco especializado en respuesta a derrames en alerta, en caso de ser necesario.

Tras inicdente del buque se abrió una investigación por negligencia

Medios locales informaron que el oficial de guardia del NCL Salten, un ciudadano ucraniano de unos treinta años, admitió ante la policía que se quedó dormido mientras estaba de turno al momento del incidente. Según la investigación, el hombre fue responsable de la maniobra de la nave, pero no tomó las medidas adecuadas cuando la embarcación se desvió hacia la costa. Por esta razón, ha sido acusado de navegación negligente.

Las autoridades también están indagando si se cumplieron las normativas sobre las horas de trabajo y descanso a bordo del buque.

Bente Hetland, directora ejecutiva de North Sea Container Line (NCL), empresa arrendataria del buque, calificó el hecho como un “accidente serio y agradeció que nadie resultó herido. Agregó que aún desconocían las causas del incidente y señaló que la empresa estaba esperando la conclusión de la investigación que se está llevando a cabo por las autoridades.

Una imagen muestra un barco portacontenedores de 135 metros de largo en la costa del fiordo de Trondheim, en las afueras de Byneset, Trondheim, Noruega, el 22 de mayo de 2025, después de encallar y casi chocar contra una casa. <br> Imagen JAN LANGHAUG/NTB/AFP via Getty Images



Según informes locales, el jueves un remolcador fue enviado en un primer intento por liberar la embarcación, sin éxito. Por la noche una empresa de salvataje intentó reflotar el buque aprovechando la marea alta, pero se determinó que no era posible.

La Administración Costera informó que ahora serán necesarias investigaciones geotécnicas antes de realizar un nuevo intento.

El mismo buque ya había encallado en 2023, aunque en esa ocasión logró liberarse por sus propios medios, según el reporte de Tv2 Norway.

Un buque de carga de 135 metros de largo es retratado en la costa mientras los transeúntes observan después de que encalló y casi chocó contra una casa en el fiordo de Trondheim, en las afueras de Byneset, junto a Trondheim, Noruega, el 22 de mayo de 2025. <br> Imagen JAN LANGHAUG/NTB/AFP via Getty Images

