Andrés es despojado de su título de príncipe y debe abandonar la residencia real

Video Detalles del libro póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein: hay impactantes revelaciones

El Palacio de Buckingham informó este jueves que el rey Carlos está despojando a su hermano el príncipe Andrés de los títulos que aún le quedan y que debe abandonar su residencia real.

Hace un par de semanas el aún príncipe Andrés había renunciado a su título real de duque de York ante las nuevas acusaciones por sus vinculaciones con el escándalo por la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, en la que según la fallecida Virginia Giuffre, Andrés abusó de ella cuando era menor de edad.

PUBLICIDAD

Andrés ha negado cualquier delito relacionado con el caso.

El miembro de la familia real británica de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019, e insiste en que no ha cometido delito alguno. "Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones que se me imputan", indica la declaración de este viernes.