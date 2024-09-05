¿Otra víctima de Putin? El misterio de la muerte de Hvaldimir, la “ballena espía rusa” encontrada en Noruega

Video Heroico rescate de una ballena atrapada en una red: más de 25 personas participaron en el operativo

Hvaldimir, una beluga muy famosa en Noruega por creerse que podría ser una usada por Rusia con fines de espionaje, murió tras ser abatida a tiros.

No estaban claras en un inicio las causas de la muerte del animal, que apareció sin vida el pasado fin de semana frente a la costa del suroeste noruego, pese a que se le consideraba joven y en buen estado de salud.

Pero este miércoles, las organizaciones de defensa de los animales NOAH y One Whale anunciaron haber presentado una denuncia ante la policía noruega para que se abra una "investigación criminal".

"Tenía múltiples heridas de bala", aseguró a AFP Regina Crosby Haug, directora de One Whale, una ONG creada especialmente para seguir los movimientos del cetáceo, convertido en toda una celebridad en Noruega.

"Sus heridas son alarmantes y de una naturaleza que no puede excluir un acto criminal", comentó por su parte la líder de NOAH, Siri Martinsen, en un comunicado.

"Ante la sospecha de un acto criminal, es crucial que la policía intervenga rápidamente", añadió.

A inicios de semana, los restos de Hvaldimir fueron trasladados al Instituto Veterinario Noruego para realizarle la autopsia, cuyos resultados oficiales llegarán en unas tres semanas.

Hvaldimir, la beluga conocida como la "ballena espía" rusa. Imagen One Whale

¿Por qué se conocía a Hvaldimir como “la ballena espía” rusa?

Con una edad estimada entre 15 y 20 años al momento de su muerte, Hvaldimir fue avistada por primera vez en abril de 2019 frente a la región ártica de Finnmark, en el norte de Noruega.

En ese momento llevaba un enigmático arnés alrededor de la cabeza, equipado con una base para una pequeña cámara, en el que se leía en inglés el texto "Equipment St.Petersburg". Biólogos que se acercaron a ella lograron sacarle el arnés.

Esto dio lugar a especulaciones de que se podría tratarse de un animal espía procedente de Rusia, un país que ha entrenado animales con estos fines desde la época soviética.

Una de las hipótesis es que se habría escapado de algún recinto especial y que había sido entrenada por la Marina rusa, ya que parecía habituada a la compañía humana y solía acercarse a los barcos.

Fue por ello que le pusieron el nombre de Hvaldimir, un juego de palabras que combina la palabra ballena ( hval, en noruego) y el nombre del líder ruso Vladimir Putin.

Sin embargo, lo cierto es que Moscú nunca hizo comentarios sobre estas especulaciones.

Las belugas viven tradicionalmente mucho más al norte, cerca de Groenlandia, o en aguas del Ártico ruso o Noruego.

El mar de Barents y el Atlántico norte son zonas estratégicas para las marinas occidentales y rusas y zona de contacto habitual para sus submarinos.

Usuarios en redes sociales cuestionaron si la ballena habría sido también otra víctima del líder ruso, a quien se le atribuyen numerosas muertos de sus enemigos políticos o de disidentes rusos.

