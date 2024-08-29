Así será la excéntrica boda de una princesa noruega "clarividente" que "habla con los ángeles" y un "chamán de sexta generación" de EEUU

Video La desigualdad en India ante la boda Ambani: “Ellos gastan millones y los pobres batallan por comer”

Una opulenta boda de dos personajes excéntricos comenzó este jueves y se extenderá hasta el sábado. Se trata del enlace matrimonial de la hija mayor de los reyes de Noruega, la princesa Märtha Louise y el chamán estadounidense Durek Verrett.

El enlace entre los dos defensores de terapias alternativas causa revuelo en el país escandinavo por la lista de invitados, las acciones de la princesa y hasta la exclusividad del evento que vendieron a una revista estadounidense.

De acuerdo con reportes en medios locales, Märtha Louise y Durek Verrett se darán el “sí, acepto” este sábado en una ceremonia privada en un hotel situado en la zona alta de Geiranger, un pueblo turístico de un fiordo de la costa oeste. La ceremonia nupcial será oficiada por el párroco Margit Lovise Holte, dice la BBC.

La fiesta será un evento en grande en el que se esperan unos 380 invitados, entre los que se cuentan la princesa heredera Victoria de Suecia y su esposo, el príncipe Daniel.

“Otros miembros de la familia y amigos íntimos de la pareja se unirán a los novios procedentes de todo el mundo para formar parte de su espectacular celebración”, reportó la revista Hello!

Muchos de los invitados se darán cita en los festejos que empiezan desde este jueves en Ålesund donde “los novios ofrecerán un servicio de transporte desde el aeropuerto de Ålesund, Vigra, hasta los hoteles reservados con motivo de la boda”, reportó el sitio The Royal Watcher.

El viernes los asistentes al matrimonio realizarán una excursión de tres horas en barco por Geirangerfjord, un territorio protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Una fiesta de tres días con distintos códigos de vestimenta

Durante este primer día de la celebración, se realizará una fiesta de bienvenida en el patio trasero del Hotel 1904, situado en pleno centro de Ålesund.

El código de vestimenta está especialmente marcado en cada evento de la fiesta de novios, y en la invitación a la ceremonia de presentación, los novios animan a los invitados a vestirse con un atuendo “sexy y cool”, dice The Royal Watcher.

“A los invitados masculinos de EEUU se les animó a inspirarse en atuendos de los Oscar, el gran acontecimiento cinematográfico de Los Ángeles al que Durek ha asistido varias veces. Mientras que a los europeos se les anima a llevar atuendos de gala”, reportó el medio que obtuvo detalles de uno de los invitados.

Una de las polémicas es si la princesa usará tiara el día de su boda.

La polémica sobre la venta de la exclusividad de la boda entre la princesa noruega y el chamán

La pareja también ha causado enojo entre los medios noruegos al otorgarle la exclusiva de las fotos y del video de su boda a la revista Hello! y a Netflix.

Normalmente, la oficina de prensa de una familia real comparte imágenes de una boda con múltiples medios de comunicación sin coste alguno, debido al interés público y al respeto a la libertad de prensa.

Sin embargo, la pareja ha decidido dar la exclusiva de las fotos de su boda a una sola publicación, reportó The Times, que cuestionó que aunque la princesa ya no trabaja para la realeza, este tipo de acuerdo es casi inaudito para una familia vinculada a una institución financiada por los contribuyentes.

Según los medios noruegos, se ha pedido a los invitados que no utilicen teléfonos móviles ni cámaras durante las celebraciones y que no publiquen nada en las redes sociales.

La princesa de Noruega afirma que es clarividente

El enlace de estos dos personajes llama la atención debido a la excentricidad de sus personalidades.

La princesa, de 52 años, asegura que tiene una suerte de clarividencia y que es capaz de comunicarse con los ángeles, un don del que ha sacado provecho impartiendo cursos y escribiendo libros.

Verret, de 49 años, se presenta como un "chamán de sexta generación" que vende un medallón supuestamente sanador por 222 dólares, que asegura le habría ayudado a superar el covid-19.

En una de sus publicaciones, Verret da a entender que el cáncer es una elección y aboga por unos ejercicios para borrar "la huella" vaginal de las mujeres que se hayan acostado con varias personas.

¿Por qué se dice que esta es la segunda boda entre la princesa y el chamán?

El chamán Durek Verrett asegura que esta es la segunda vez que se casa con Märtha Louise pues, s egún él, ya estuvo casado con la princesa en una vida anterior.

Además, el guía espiritual, que cuenta entre sus adeptos a estrellas como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas, afirma que, en otra vida, él fue faraón.

Unas excentricidades que provocan escalofríos en el juicioso país escandinavo, así como la forma que tiene la pareja de ganar dinero, con teorías pseudocientíficas y aprovechándose de su pertenencia a la familia real.

La princesa Märtha Louise renunció a sus funciones oficiales

Ante la polémica de este enlace y para poner fin a la confusión de roles de la realeza, Märtha Louise tuvo que renunciar a todas sus funciones oficiales en 2022.

Sin embargo, ha sido sorprendida varias veces desde entonces incumpliendo su compromiso, como cuando puso en venta una botella de ginebra con motivo de la boda en la que se alude explícitamente a su posición de princesa.

¿Puede la princesa Märtha Louise convertirse en reina de Noruega?

Märtha Louise, madre de tres hijas de su anterior matrimonio con el escritor noruego Ari Behn, de quien se divorció en 2016, es la cuarta en el orden de sucesión.

Aunque sea dos años menor que ella, será su hermano, el príncipe Haakon, quien suceda al rey Harald en el trono, pues cuando nacieron los hijos del soberano todavía no regía la regla de primogenitura independientemente del sexo.

La realeza apoya el enlace entre la princesa Märtha Louise y el chamán Durek Verrett

El rey Harald, de 87 años, se ha mostrado indulgente y ha aludido a un simple "choque cultural" a las polémicas entorno al enlace matrimonial. El soberano también tuvo que pelear para defender la posición de su amada, Sonia, una plebeya, para que pudiera entrar en la familia real.

Cuando la prensa local le cuestionó al rey sobre su opinión sobre su yerno el soberano se limitó a decir que Verret "es un buen chico, de hecho, y muy divertido", declaró. "No estamos de acuerdo en todo pero podemos vivir con nuestras diferencias", subrayó.

