El "milagroso" rescate de un hombre que quedó sepultado tras una avalancha por 7 horas: "algo casi único en la historia"

Las autoridades de Noruega lograron rescatar con vida a un hombre que quedó sepultado por siete horas bajo la nieve tras una avalancha, informaron medios locales este miércoles.

“Las personas que sobreviven a una avalancha suelen asfixiarse en 10 minutos” si quedan sepultadas bajo la nieve, declaró al periódico iTromso el investigador de avalanchas de la Universidad de Tromso Audun Hetland.

“Algunos sobreviven más tiempo. Pero siete horas es algo casi único en la historia”, añadió.

El hombre, de unos cuarenta o cincuenta años, fue encontrado consciente bajo cinco pies de nieve poco después de medianoche en el municipio de Lyngen.

El hombre formaba parte de un grupo de tres turistas extranjeros que realizaban una excursión de esquí en una región donde las autoridades advirtieron de que existía un alto riesgo de avalanchas.

De acuerdo con los reportes locales, otro miembro del trío también fue atrapado por la nieve y arrastrado a las aguas de un fiordo. Consiguió llegar a tierra y pudo ponerse en contacto con las autoridades.

Sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda de una mujer. No se ha revelado la identidad ni la nacionalidad de los turistas.

¿Cómo fue el rescate del hombre sepultado por la nieve en Noruega?

De acuerdo con los medios locales, después de la avalancha el hombre quedó sepultado bajo la nieve, pero se creó una bolsa de aire donde permaneció las siete horas.

El turista logró llamar a la policía y esperó dentro de la bolsa de aire hasta su rescate.

Kristian Midtgard, adiestrador canino que con su perro Whiskey encontró al hombre, dijo a TV2 que “fue muy sorprendente que siguiera vivo”.

“Todas las estadísticas y la experiencia dicen que no es posible cuando se permanece enterrado tanto tiempo”, añadió.

El alcalde de Lyngen, Erik Larsen, citado por la cadena pública NRK, lo calificó de “milagro”.

