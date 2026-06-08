Noticias Se acelera brote de ébola en África; casos y muertes siguen en aumento La Organización Mundial de la Salud reportó este lunes una rápida aceleración en el número de contagios y fallecimientos por el virus Bundibugyo, alcanzando ya los 534 casos confirmados en África central

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 08 de junio de 2026

El brote de la enfermedad por el virus Bundibugyo (BVD), una de las especies del ébola, mantiene una evolución acelerada en África central y oriental, con un incremento significativo de contagios y muertes registrado en los últimos días, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) actualizada al lunes 8 de junio de 2026.

El brote pasó de 10 casos iniciales detectados el 16 de mayo a superar los 515 contagios confirmados y 91 muertes a principios de junio en la República Democrática del Congo y Uganda, impulsado por la transmisión en zonas afectadas por conflictos y la ausencia de vacunas específicas para la cepa Bundibugyo.

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Transmisión más amplia y riesgo regional

Hasta el 6 de junio, según la OMS, la República Democrática del Congo acumulaba 515 casos confirmados y 91 defunciones asociadas a la enfermedad. En tanto, Uganda reportó 19 casos confirmados, dos fallecimientos y un caso probable que también derivó en la muerte del paciente.

La OMS señala que el brote en Uganda permanece epidemiológicamente vinculado a la transmisión originada en territorio congoleño. Las investigaciones han identificado tanto infecciones importadas como contagios secundarios entre personas que tuvieron contacto con los casos iniciales, incluidos trabajadores del sector salud.

Desde la publicación del informe previo, emitido el 29 de mayo, el incremento ha sido notorio. Entre ambos países se contabilizan ya 534 casos confirmados y 93 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad de 17.4 por ciento. Al menos 17 personas han logrado recuperarse.

Respuesta internacional en marcha

Frente al avance del brote, autoridades nacionales trabajan junto con la OMS y diversos socios internacionales para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, detección temprana y atención médica.

Como parte de esta estrategia, el 5 de junio los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) y la OMS presentaron un plan continental conjunto de preparación y respuesta ante el ébola. La iniciativa contempla una solicitud de financiamiento por 518 millones de dólares para fortalecer las capacidades de los países africanos ante la expansión del virus.