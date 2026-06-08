Noticias Dos pilotos estadounidenses mueren en un aparatoso accidente aéreo en República Dominicana El exreceptor All-Star de la MLB, Yadier Molina, dijo en las redes sociales que el avión se dirigía a Texas para recogerlo a él, junto con su familia y amigos



Video Avión que iba a Texas por la familia de Yadier Molina se estrella en La Romana

Un piloto y un copiloto estadounidenses murieron en un aparatoso accidente aéreo cuando intentaban un aterrizaje de emergencia en la República Dominicana, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el domingo cerca de la localidad costera de La Romana, en el sur del país, según un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que identificó al piloto y al copiloto como ciudadanos estadounidenses. Se desconocen las causas del accidente. No había pasajeros a bordo.

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El exreceptor All-Star de la MLB, Yadier Molina, dijo en las redes sociales que el avión se dirigía a Texas para recogerlo a él, junto con su familia y amigos.

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“¡Mis condolencias a los pilotos y a sus familias!”, escribió. Molina y su grupo se dirigían a Puerto Rico.

Según las autoridades, el avión había despegado de Puerto Rico y aterrizado en la República Dominicana para repostar antes de dirigirse a Texas.