Noticias ¿Cómo ha sido la evolución tecnológica en los uniformes de futbol? De playeras de lana que pesaban kilos a uniformes con ingeniería textil y sensores: así cambió la vestimenta en el futbol en 150 años



Video ¿ICE podría detener a vendedores ambulantes cerca de estadios en Mundial 2026?

En más de 150 años, los uniformes del futbol profesional pasaron de ser prendas pesadas e incómodas, hechas solo para cubrir el cuerpo, a un equipamiento tecnológico que busca mejorar el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.

En todo ese tiempo, los avances en la industria textil, el desarrollo de herramientas digitales y la combinación de innovación y diseño han llevado a las marcas deportivas a crear vestimentas cada vez más cómodas, ligeras y seguras.

PUBLICIDAD

Esta evolución refleja los cambios en las reglas del balompié, pero igual muestra la sustitución de materiales para fabricar la indumentaria del deporte más popular del planeta.

Copa Mundial tras otra, las compañías que visten a los futbolistas presentan cambios que a simple vista parecen mínimos, pero que incorporan mejoras para reducir el calor, el sudor y la incomodidad durante los partidos.

Todo ello se mezcla con elementos de moda, identidad cultural, historia y tradición, porque para los aficionados los colores de una playera representan una segunda piel.

En N+ Univisión repasamos siglo y medio de historia de los uniformes deportivos de cara a la Copa Mundial que iniciará el próximo 11 de junio, y cuya edición será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo empezó todo?

En los primeros años del futbol, a mediados del siglo XIX, los jugadores no usaban uniformes especializados. Eran los primeros pasos del deporte moderno en Inglaterra.

Por esa época, los futbolistas vestían camisetas gruesas de lana o algodón que absorbían mucha humedad y se volvían pesadas y calurosas durante los partidos, especialmente en días cálidos, según coinciden diversos registros históricos.

Los pantalones eran largos, similares a los pantalones normales del siglo XIX, y los botines eran rígidos y mucho más pesados que los actuales.

Para 1870, los clubes empezaron a diferenciarse usando gorras o pañuelos de distintos colores. Los shorts y las medias combinadas se volvieron habituales hasta principios del siglo XX.

PUBLICIDAD

Asimismo, las espinilleras aparecieron primero debajo de los pantalones largos, antes de que existieran los shorts cortos.

En la primera Copa Mundial, organizada en 1930 en Uruguay, los equipos usaron camisetas de manga larga con cuello tipo polo cerrado con un cordón, shorts que apenas pasaban la rodilla y medias gruesas. Para la fotografía oficial antes del partido, muchos jugadores se ponían saco encima del uniforme.

Los campeones mundiales de Uruguay posan antes del partido final contra Argentina, disputado en Montevideo, Uruguay, el 30 de julio de 1930. (Foto AP) Imagen Anonymous/AP



Entre 1916 y 1930, los shorts todavía eran largos, como una evolución directa de los pantalones largos del siglo XIX.

En la década de 1940, los shorts se acortaron ligeramente hasta la media rodilla y empezaron a incorporarse franjas de color verticales u horizontales, lo que rompió con el estilo de un solo color.

Sin embargo, el desarrollo de la vestimenta se frenó de forma considerable por las dos Guerras Mundiales. Durante esos lapsos (1914-1918 y 1939-1945) hubo poca evolución en los uniformes.

Productos como el algodón, la lana, la seda y el nylon fueron prioritarios para fabricar uniformes militares, abrigos, paracaídas, lonas y vendajes.

Mientras que el cuero y el caucho se destinaron a la fabricación de botas de soldados, correajes y neumáticos de vehículos de guerra. Además, la mano de obra, la capacidad de las fábricas y los productos químicos fueron redirigidos hacia el mismo propósito.

Los trabajadores de la industria textil fueron enviados al frente o reasignados a la producción de material bélico. Mientras que los campeonatos se suspendieron o redujeron y hubo muy poca innovación en diseños y materiales. En Reino Unido se aplicó un racionamiento de ropa desde 1941, lo que limitó la fabricación de prendas deportivas.

PUBLICIDAD

Pero después de 1945, los avances tecnológicos desarrollados durante la guerra en Europa permitieron fabricar materiales más sintéticos y resistentes.

Uruguay soccer team pose before the start of the World Cup Final against Brazil, in the Maracana Stadium, Rio de Janerior, Brazil, July 16, 1950. Uruguay defeated Brazil 2-1in the Final to win the Rimet Cup.. (AP Photo) Imagen Anonymous/AP

La comodidad y la comercialización

A mediados del siglo XX se produjeron uniformes de futbol más ligeros.

En la década de 1960 se abandonaron oficialmente los shorts holgados y las camisetas con botones. Llegaron los cuellos en V o circulares, los shorts se ajustaron mejor al cuerpo y los guardametas comenzaron a usar guantes de forma más regular.

Entre 1940 y 1950, las botas de futbol comunes eran "tanques" de cuero duro que cubrían el tobillo, tenían puntas de acero o madera y pesaban mucho, especialmente si se mojaban. Parecían botas de obrero. Pero los tacos evolucionaron: dejaron de ser zapatos altos y rígidos, liberaron el tobillo y se volvieron un calzado más liviano.

Cuando eso cambió, se atribuye al histórico jugador inglés Billy Wright aquella comparación de que ya se usaban zapatos más adecuados para el ballet que para el futbol.

Durante la década de 1970 surgió la era de la publicidad. Aparecieron los primeros logos de equipos y patrocinadores en las camisetas. Se empezaron a vender réplicas para los aficionados y se consolidó la costumbre de imprimir el apellido o apodo del jugador encima del número en la espalda.

En esa época todavía predominaban las prendas de algodón, aunque ya más ligeras que las antiguas de lana, y comenzaron a usarse algunos materiales sintéticos.

PUBLICIDAD

Hacia 1980, los shorts se acortaron todavía más y los materiales dieron un salto importante. Se generalizó el uso de poliéster, entre otros tejidos que reemplazaron progresivamente al algodón tradicional.

Estos nuevos materiales eran mucho más ligeros, delgados y transpirables, lo que ayudaba a los jugadores a mantenerse más frescos y secos durante los partidos. Fue también en esta década cuando se generalizó el uso del nombre y número en la parte trasera de la playera.

Edson Arantes do Nascimento, " Pelé", considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, protagonizó campañas publicitarias internacionales y se convirtió en una de las primeras grandes imágenes globales de las marcas deportivas.

Pele of Brazil is shown during the FIFA World Cup soccer final against Italy at Azteca Stadium in Mexico City, June 21, 1970. Brazil defeated Italy , 4-1. (AP Photo) Imagen AP



Hasta ese momento, la evolución de los uniformes de futbol estuvo enfocada en mejorar el diseño, la comodidad y la ligereza de las prendas. En los años de 1990, los diseños se volvieron más llamativos y aparecieron telas sintéticas que permitían que el sudor se evaporara rápidamente.

Además, la impresión por sublimación permitió integrar colores complejos directamente en la tela, sustituyendo métodos más antiguos como la serigrafía. Esto hizo posibles uniformes más ligeros y con mayor durabilidad visual.

Un ejemplo clásico de esa innovación fueron los uniformes del portero mexicano Jorge Campos, quien resguardaba el arco con colores fluorescentes y figuras geométricas.

El portero mexicano Jorge Campos disputando un partido el 28 de junio de 1994 (AP Photo/Doug Mills) Imagen Doug Mills/AP

La vestimenta futbolística comenzó a convertirse en un elemento de moda y cultura pop, más allá del ámbito deportivo. Cerca del año 2000, el diseño del uniforme también se volvió más ajustado al cuerpo, reduciendo la resistencia al aire y mejorando la libertad de movimiento.

PUBLICIDAD

La evolución de los últimos 26 años

Entre 2000 y 2026, Adidas, Puma y Nike fueron las principales marcas que evolucionaron sus camisetas de futbol incorporando tecnologías avanzadas de ventilación, control térmico, compresión muscular, reducción de peso, ergonomía y sustentabilidad.

Eso implicó cambios progresivos en tres niveles: la confección, el comportamiento del tejido y la estructura del material.

A comienzos de los años 2000, se consolidó un sistema que diferenciaba claramente las camisetas réplica para aficionados y las versiones auténticas de juego. Las réplicas incorporaban " Climalite", un sistema basado en el transporte capilar de humedad mediante fibras de poliéster (wicking), que extrae el sudor de la piel, lo distribuye por el tejido y acelera su evaporación al aumentar el área de contacto con el aire.

En cambio, las versiones de juego utilizaban "Climacool", centrado en ventilación estructural mediante paneles de malla y zonas de porosidad diferenciada, que favorecían el flujo de aire gracias a los gradientes de temperatura del propio cuerpo. En esta etapa, el control térmico dependía principalmente de la evaporación pasiva y la ventilación localizada.

FILE - England's David Beckham celebrates after scoring the opening goal during the Round of 16 World Cup soccer match against Ecuador in Stuttgart, Germany, June 25, 2006. (AP Photo/Matt Dunham, File) Imagen MATT DUNHAM/AP



Entre 2000 y 2004, se lanzó "Total 90", con un corte anatómico más ajustado, paneles curvos en pecho y hombros y poliéster técnico ligero. El sistema se enfocaba sobre todo en la ingeniería del patrón de confección, es decir, en cómo se cortaba y ensamblaba la prenda para reducir restricciones mecánicas durante la carrera, los giros y las aceleraciones. En esta fase, el comportamiento del uniforme dependía más del diseño geométrico que de avances profundos en el tejido.

PUBLICIDAD

En 2004, se dio otro paso en la innovación con un uniforme tipo "body suit" con Camerún, que unía camiseta y short en una sola pieza. La idea era reducir puntos de fricción y evitar el desplazamiento del tejido sobre el cuerpo, logrando un ajuste más continuo y anatómico. Sin embargo, el sistema fue prohibido por la FIFA por incumplir la Regla 4 del equipamiento, al no mantener la separación reglamentaria entre prendas.

Para el Mundial de Alemania 2006, se introdujo "Formotion", con cortes ergonómicos y patronaje tridimensional basado en el mapeo del movimiento corporal. Esto permitía que la prenda se adaptara mejor a gestos como la rotación de hombros, la extensión del torso y los movimientos de flexión.

En paralelo, entre 2005 y 2010, también se presentó "Dri-FIT", basado en microfibras de poliéster con acción capilar, donde el sudor se transporta desde la piel hacia el exterior del tejido para facilitar su evaporación. Este sistema se complementaba con paneles de malla en laterales y espalda que aportaban ventilación pasiva en zonas de mayor carga térmica.

En Sudáfrica 2010, llegó el "TechFit PowerWeb", con bandas de TPU (Thermoplastic Polyurethane), un plástico flexible con memoria elástica, distribuidas estratégicamente, incluida la estructura en forma de "X" en la espalda, para generar compresión muscular, mayor estabilidad y reducción de vibración durante esfuerzos de alta intensidad.

A la vez, "Climacool" evolucionó hacia una ventilación más segmentada mediante el aumento de la porosidad en zonas con mayor sudoración. En paralelo, los uniformes comenzaron a fabricarse con poliéster reciclado de botellas PET, manteniendo la misma base del polímero original.

FILE - Argentina's Lionel Messi, right, is tackled by Mexico's Gerardo Torrado, left, during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Mexico at Soccer City in Johannesburg, South Africa, Sunday, June 27, 2010. (AP Photo/Guillermo Arias, File) Imagen Guillermo Arias/AP



Para Brasil 2014, las marcas redujeron considerablemente el gramaje del tejido, las costuras y eliminaron capas innecesarias, lo que disminuía la fricción y mejoraba la aerodinámica del movimiento.

PUBLICIDAD

Incluso sacaron al mercado camisetas de ajuste ceñido con microfibras de soporte muscular, diseñadas para generar una ligera estimulación sobre la piel durante el movimiento.

De cara al Mundial de Rusia 2018, se dio otro paso en la climatización de las playeras introduciendo pequeños puntos de aluminio plateado capaces de disipar el calor mediante una conducción térmica directa en zonas de contacto, generando así una sensación de enfriamiento activo en áreas de alta temperatura corporal.

Las marcas competían por crear la tecnología punta de transporte capilar de humedad mediante fibras de alto rendimiento que acelerasen la evaporación del sudor y redujeran la saturación del tejido.

Dieron con un sistema basado en el mapeo corporal térmico y biomecánico que identificaba las zonas de mayor producción de calor y sudor mediante un diseño computacional. Integraba unos hilos especiales para una expulsión más rápida de la humedad, un tejido de doble punto para mejorar la circulación del aire y logotipos termosellados que lograban reducir peso y fricción al eliminar bordados.

En 2021, lograron reducir el gramaje hasta aproximadamente 72 gramos gracias a unos paneles bidimensionales de baja densidad, la unión por termosellado y una mínima presencia de costuras, lo que redujo la fricción y mejoró la flexibilidad del movimiento.

Entre 2021 y 2024, se introdujeron mapas corporales 4D que integraban temperatura, sudoración, fricción y movimiento dinámico, permitiendo ubicar ventilación y refuerzos estructurales según la carga mecánica y térmica de cada zona del cuerpo.

PUBLICIDAD

También tecnologías que acompañaban la sostenibilidad, con un sistema de reciclaje textil que procesa residuos de prendas mediante la clasificación, trituración, limpieza química y reconstrucción del polímero, lo que permite reutilizar materiales de distintos colores y composiciones sin depender exclusivamente de botellas PET.

Así fue como, en un juego donde se usaban camisetas de lana que retenían la humedad y se volvían pesadas, el uniforme evolucionó hasta convertirse en una prenda diseñada con una auténtica ingeniería de materiales.

¿Dónde se fabrican?

Actualmente, la fabricación de uniformes de futbol se concentra en Asia, especialmente en China, Vietnam y Bangladesh, donde se realizan el corte, la confección y los acabados. Según el reporte de una de las principales fabricantes el 92% de la producción se ubicó en el continente asiático, con Vietnam como principal país (27%), seguido de Indonesia y China.

En los últimos años, el uniforme de los futbolistas comenzó a incorporar elementos de tecnología portátil. Algunas prendas incluyen sensores capaces de medir variables como frecuencia cardíaca, nivel de esfuerzo o distancia recorrida. Estos sistemas permiten generar información en tiempo real para entrenadores y cuerpos técnicos, lo que ayuda a ajustar cargas de entrenamiento y tomar decisiones tácticas basadas en datos físicos del jugador.

De cara al futuro, se espera que la fabricación de uniformes sea más ecológica, con procesos que ahorren agua para reducir el impacto ambiental. También es probable que la ropa deportiva incluya tecnología más avanzada, con telas inteligentes capaces de medir la hidratación, la fatiga muscular y posibles riesgos de lesión.

Spain's Lamine Yamal runs during the final match between Spain and England at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin, Germany, Sunday, July 14, 2024. (AP Photo/Martin Meissner) Imagen Martin Meissner/AP

¿Cómo debe vestirse un futbolista?

El uniforme de un futbolista no es únicamente una cuestión estética. En el ámbito profesional, cada prenda y accesorio está regulado por normas internacionales que buscan garantizar seguridad, identificación clara en el campo y condiciones equitativas.

PUBLICIDAD

La Regla 4 establecida por la IFAB (Junta Internacional de Asociación de Futbol, por sus siglas en inglés) señala qué puede usar un jugador, qué está prohibido y cuáles son las sanciones por incumplir estas disposiciones.

En 2004, la selección de Camerún utilizó un uniforme de una sola pieza (body suit) diseñado para la Copa Africana de Naciones. La FIFA lo prohibió posteriormente al considerar que violaba la Regla 4 del equipamiento, ya que no separaba camiseta y pantalón, lo que derivó en sanciones y en la exclusión definitiva de ese tipo de indumentaria en competiciones oficiales.

En 2002, el mismo equipo había intentado usar una camiseta sin mangas, pero la FIFA obligó a añadirle mangas para cumplir el reglamento.

Según la IFAB, todo futbolista debe portar cinco elementos básicos durante un partido:

Camiseta con mangas

Shorts

Medias

Espinilleras

Calzado deportivo reglamentario

Iraqi's Mohanad Ali, centre, and UAE's Lucas Pimenta, left, challenge for the ball during the 2026 World Cup play off second leg match between Iraq and UAE, in Basra, Iraq, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Hadi Mizban) Imagen Hadi Mizban/AP



Las espinilleras son obligatorias, deben estar cubiertas por las medias y ofrecer protección adecuada. Su tamaño y uso son responsabilidad del jugador. Las medias no pueden alterarse con materiales de color distinto al área donde se aplican cintas o vendajes, para mantener uniformidad visual.

El capitán debe portar un gafete autorizado o uno de color único con la letra "C" o la palabra " capitán".

Está prohibido portar objetos peligrosos como anillos, collares, aretes, pulseras, accesorios de goma, cuero u otros similares. No se permite cubrirlos con cinta adhesiva. El árbitro puede ordenar su retiro inmediato y sancionar al jugador si hay reincidencia.

PUBLICIDAD

Además, la vestimenta debe permitir identificación clara, pues los equipos deben usar colores distintos entre sí; los porteros deben diferenciarse de jugadores y árbitros; y las prendas interiores visibles deben coincidir con el color del uniforme principal. Incluye camisetas térmicas, licras y shorts interiores.

Se permite equipamiento protector no peligroso como guantes, máscaras faciales, protectores de brazos y rodillas, gafas deportivas y coberturas para la cabeza. Deben ser seguras, sin partes sobresalientes y con acordes al reglamento profesional.

Igualmente, se autorizan sistemas electrónicos de rendimiento y seguimiento (EPTS), integrados al uniforme o en chalecos. Estos dispositivos registran datos como velocidad, distancia recorrida, aceleraciones, frecuencia de movimiento o posicionamiento en el campo.

Sin embargo, deben cumplir estándares de seguridad y calidad establecidos por la FIFA, debido a que no se permite el uso de dispositivos personales de comunicación durante el partido.

Aunado a que el uniforme no puede contener mensajes políticos, símbolos religiosos, declaraciones personales ofensivas o imágenes discriminatorias y/o provocadoras.

Lo que sí se permite es el nombre y número del jugador; escudo del club; logotipos autorizados y mensajes institucionales de respeto e integridad.

Si un jugador incumple con la Regla 4, debe abandonar el campo para corregir el equipamiento; solo puede reingresar con autorización arbitral o ingresar sin permiso, lo que implica amonestación.