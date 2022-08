El huracán Andrew destrozó el sur de Miami hace 30 años: hoy la catástrofe sería mayor

He perdido la cuenta de los huracanes que he cubierto desde entonces, pero he aprendido a no bajar nunca la guardia. La temporada de huracanes de este año es un ejemplo clásico, actualmente es el comienzo menos activo en 30 años, con sólo tres tormentas hasta ahora. De hecho, por primera vez desde 1982 no se hubo ninguna tormenta con nombre en las siete semanas comprendidas entre el 3 de julio y el 24 de agosto.