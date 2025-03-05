Fuertes tormentas en EEUU causan 2 muertes y amenazan con provocar incendios y nevadas

Video Tornado en Irving: Vientos de 110 mph causan graves daños y desplazan a cientos de personas

Fuertes tormentas mataron el martes a dos personas en Mississippi, arrancaron los tejados de un edificio de apartamentos y de una residencia para ancianos de una pequeña localidad de Oklahoma y amenazaban a otras comunidades de Estados Unidos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para este miércoles señala que prácticamente toda la mitad este del país puede ser impactada por el sistema tormentoso con peligrosos vientos e inundaciones localizadas.

PUBLICIDAD

" Una importante borrasca será noticia en todo el este de los Estados Unidos a medida que el centro de baja presión se desplaza desde el área metropolitana de Chicago hasta el sur de Michigan y, finalmente, sobre el sur de Quebec el jueves por la tarde", señala el NWS en su boletín de la mañana de este miércoles.

"Se esperan condiciones de ventisca al noroeste de la borrasca, desde el norte de Kansas City hasta Iowa y hasta la península superior de Michigan, con varias pulgadas de nieve y vientos con ráfagas de entre 40 y 60 mph en ocasiones", agrega el NWS.

"Las condiciones deberían mejorar para esas áreas el jueves por la mañana, a medida que el núcleo de la nieve más intensa se retire y los vientos disminuyan gradualmente".

Restos de una tormenta frente a la escuela secundaria Plano West el martes 4 de marzo de 2025, en Plano, Texas. (AP Foto/LM Otero) Imagen LM Otero/AP

Además, el Centro de Predicción de Tormentas espera que el miércoles se desarrollen condiciones meteorológicas adversas desde el Atlántico Medio hasta cerca de Jacksonville (Florida), "con la mayor amenaza en el este de las Carolinas hasta el sureste de Virginia". "No se espera que los totales de lluvia sean extremos, pero algunas áreas pueden recibir entre 1 y 2 pulgadas".

Las tormentas de esta semana son la primera gran prueba para el NWS tras el despido la semana pasada de cientos de meteorólogos como parte de los recortes de empleos en el gobierno federal del presidente Donald Trump. Varios exempleados dijeron que el despido de los trabajadores que realizan cruciales pronósticos locales en Estados Unidos podría poner vidas en riesgo, aunque era demasiado pronto para saber el impacto en las previsiones y advertencias para esta tormenta.

PUBLICIDAD

Los estragos causados por las tormentas del martes

Dos personas murieron debido al mal tiempo, según escribió el gobernador, Tate Reeves, en la red social X. No dio más detalles.

WAPT-TV informó que una persona murió por la caída de un tendido eléctrico en el condado Madison, mientras que un conductor en el mismo condado murió aplastado por un árbol que cayó sobre su coche.

Las tormentas que atravesaron Texas y Oklahoma trajeron vientos fuertes y lluvia, volcaron tractocamiones y dañaron cubiertas de edificios. Más de 178,000 clientes se quedaron sin electricidad en Texas, alrededor de 23,000 en Luisiana, otros 18,000 en Mississippi, aproximadamente 88,000 en Alabama, más de 16,000 en Oklahoma y más de 23,000 en Tennessee, según PowerOutage.us.

En Irving, Texas, se produjo un tornado con vientos de hasta 110 millas por hora, mientras que otro tocó tierra en la ciudad de Ada, Oklahoma, de 16,000 habitantes, según la información preliminar del NWS. También hubo dos tornados en el municipio de Caddo, en el norte de Luisiana, y al menos cinco en el este de Oklahoma.

En Nueva Orleans, los fuertes vientos obligaron a introducir algunos cambios en el Mardi Gras. La ciudad adelantó y acortó los dos desfiles más importantes de la celebración para concluirlos antes de que llegaran los fuertes vientos.

Video Imágenes de los daños causados por un sistema de tormentas y fuertes vientos en varias zonas de EEUU

En San Antonio, Texas, los fuertes vientos causaron por lo menos dos incendios en pastizales que dañaron varias estructuras y llevaron a las autoridades a ordenar evacuaciones obligatorias en dos áreas al sur de la ciudad. Uno de los incendios llevó a las autoridades a solicitar la evacuación de unas 30 casas, dijo a los reporteros la jefa de bomberos de San Antonio, Valerie Frausto.

PUBLICIDAD

Para la tarde del martes, el Servicio Forestal de Texas A&M estaba respondiendo a 13 incendios forestales activos en todo el estado, dijo el portavoz del servicio, Adam Turner.

En el norte de Texas, fuertes tormentas eléctricas con ráfagas superiores a 70 mph dañaron apartamentos, escuelas y casas rodantes. En los apartamentos Las Haciendas en Irving, al noroeste de Dallas, los vientos fuertes rompieron ventanas y el revestimiento de ladrillo de una de las paredes del edificio.

Las escuelas suspendieron las clases para el miércoles en varios distritos escolares del sur de Minnesota debido a las condiciones de tormenta de nieve que se espera dejen entre 5 y 11 pulgadas de nieve en la zona. Aún más preocupantes eran los vientos que se esperaban que alcanzaran ráfagas superiores a 50 mph y se mantuvieran en niveles altos hasta el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional en las Ciudades Gemelas dijo en X el martes por la noche que no se recomendaba circular en una gran parte del sur de Minnesota. “ Es difícil encontrar una cámara de carretera de @MnDOT que no esté cubierta de hielo o bloqueada completamente por la nieve”, decía la publicación.