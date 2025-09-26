Cambiar Ciudad
Tormentas y Huracanes

El efecto Fujiwhara, el peligroso 'baile' de dos tormentas que puede ocurrir en el Atlántico

Algunos meteorólogos creen que el huracán Humberto podría "ponerse a bailar" con Imelda, cuando se forme, en lo que se conoce como efecto Fujiwhara.

Por:Univision
Video Dos ciclones pasarán muy cerca uno del otro en el Atlántico: ¿cuál será el efecto en Florida?

El huracán Humberto, cuyo pronóstico es que evolucione sin llegar a tocar tierra, podría “ponerse a bailar” con la tormenta tropical Imelda, cuando se forme, en lo que llaman los expertos el efecto Fujiwhara.

Fernanda Ramos, meteoróloga de Univision Noticias, explicó que algunas guías meteorológicas estaban apuntando ya desde el jueves a la posibilidad de que veamos en las próximas horas ese fenómeno, que es bastante raro en el Atlántico.

Según Ramos, la ocasión más reciente en que se dio en el Atlántico fue precisamente con el huracán Humberto, pero el de 2001.

Aunque las guías meteorológicas más seguidas no apuntan apuntan a que se consume. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) calcula que, tras volverse mejor organizado, Humberto continuará fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán mayor el fin de semana y tomar rumbo hacia el norte.

Mientras, a unas mil millas al oeste, sobre el extremo oriental de la isla de Cuba, el CNH situaba este viernes una borrasca a la que le daba un 90% de probabilidades de convertirse en tormenta tropical, a la que le correspondería el nombre de Imelda.

¿Es peligroso el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara tomó su nombre del científico japonés Sakuhei Fujiwhara, quien era el jefe de la Oficina Meteorológica Central de Tokio poco después de la Primera Guerra Mundial. Fujiwhara escribió un artículo en 1921 en el que describía este comportamiento entre dos tormentas cercanas.

El Centro Nacional de Huracanes explica "cuando dos huracanes que giran en la misma dirección pasan lo suficientemente cerca el uno del otro, comienzan una intensa danza alrededor de su centro común".

" Si un huracán es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño lo orbitará y eventualmente chocará contra su vórtice para ser absorbido. Dos tormentas con una fuerza similar pueden gravitar entre sí hasta llegar a un punto común y fusionarse, o simplemente girar entre sí durante un tiempo antes de seguir sus propios caminos".

Entre los peligros que implica que se dé el efecto, además de que se fusionen en una tormenta más grande y con mayor potencial destructivo, como señala The Weather Channel, está que se agrega un factor de incertidumbre en el pronóstico, con lo que se hace más complicado que las comunidades afectadas sean avisadas con antelación.

En raras ocasiones el efecto Fujiwhara se manifiesta de forma aditiva, juntándose las dos tormentas para dar lugar a una sola más grande, añade el CNH. Otro ejemplo de este efecto lo vimos entre los huracanes Hilary e Irwin en el Pacífico Oriental en 2017.


