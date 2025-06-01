Esta será una temporada de huracanes con muchos menos expertos en las agencias del tiempo de EEUU

Video Inicia la temporada de huracanes con mayor intensidad y con menos expertos para las alertas

Con pronósticos de una intensa temporada de huracanes que comienza este domingo, los expertos en tormentas y desastres están preocupados por los efectos de los recortes masivos al sistema federal que pronostica, rastrea y responde a los huracanes.

Los expertos están alarmados por las reducciones de personal a gran escala, las restricciones de viajes y capacitación y los recortes de subvenciones desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que responde ante el impacto de huracanes, como en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que los rastrea y pronostica.

“Mi pesadilla es que una gran tormenta catastrófica azote una zona que se está recuperando del impacto de todas estas tonterías de la administración Trump y que haya muertes. Y eso podría ocurrir en Florida, en Texas o en Carolina del Sur”, dijo Susan Cutter, directora del Instituto de Investigación de Riesgos y Vulnerabilidad de la Universidad de Carolina del Sur.

Representantes tanto de la NOAA como de FEMA dicen que las agencias están preparadas.

Los recortes disminuyen la capacidad de reacción de FEMA, según expertos

Cerca de 2,000 empleados a tiempo completo han dejado FEMA desde que Trump asumió el cargo en enero, lo que representa una pérdida de aproximadamente un tercio de la plantilla a tiempo completo de la agencia, en medio de los recortes impuestos por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés).

Los investigadores en gestión de emergencias están preocupados tanto por la reducción de capacidad como por la fuga de talentos del personal experimentado.

“Ha habido una verdadera fuga de talentos dentro de FEMA, además de la pérdida de empleados en general”, dijo Samantha Montano, profesora de gestión de emergencias en la Academia Marítima de Massachusetts. Señaló que muchos de los que se marcharon ocupaban puestos directivos cruciales.

La agencia está dirigida por un jefe interino, David Richardson, exoficial del Cuerpo de Marines que sirvió en el extranjero y trabajó como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional para la lucha contra las armas de destrucción masiva. Richardson no parece tener experiencia en la gestión de desastres.

La gestión de emergencias requiere saber dónde conseguir los suministros, a quién llamar, cómo funcionan las cosas y cómo resolverlos con rapidez, lo cual se logra con la experiencia y estableciendo relaciones con funcionarios estatales, dijeron Montano y Cutter.

Lo que está sucediendo le recuerda al exdirector de FEMA Craig Fugate al año 2005, cuando el huracán Katrina devastó Louisiana y expuso a gobiernos inexpertos y mal preparados en todos los niveles, especialmente al entonces director de FEMA, quien provenía de una asociación de cría de caballos. Fugate dijo estar especialmente preocupado por la salida de FEMA de personal con alta experiencia en desastres.

FEMA canceló varias capacitaciones de gestión de emergencias esta primavera, trasladó otras a formato virtual y restringió los viajes a eventos como la Conferencia Nacional de Huracanes. Algunas capacitaciones se han reanudado.

"Dada la reducción de personal, la imposibilidad de realizar capacitaciones y participar en conferencias, existe el potencial de que la capacidad del gobierno federal se vea disminuida", dijo el exjefe de gestión de emergencias de Florida, Bryan Koon, ahora presidente de la firma de preparación para desastres IEM.

FEMA también ha recortado los programas de resiliencia ante desastres. Mejorar la supervivencia en las zonas permite ahorrar hasta 13 dólares por cada dólar invertido, según Lori Peek, directora del Centro de Riesgos Naturales de la Universidad de Colorado.

El gobierno federal promete estar preparado para la temporada de huracanes, que se extenderá hasta noviembre. “FEMA está pasando de ser una especie de peso muerto y abultado centrado en Washington D. C. a una fuerza de desastres ágil y desplegable que empodera a los actores estatales para brindar ayuda a sus ciudadanos”, declaró el administrador asociado de FEMA, Geoff Harbaugh, en un correo electrónico. “FEMA está completamente activa en preparación para la temporada de huracanes”, aseguró.

El director de FEMA dice que transferirá responsabilidades a los estados

Richardson, el jefe interino de FEMA, advirtió que la agencia solo cumplirá con lo que exige la ley y transferirá más costos a los estados. Pero Koon, exjefe de gestión de emergencia de Florida, señaló que los estados no han presupuestado los cambios de FEMA y agregó: "El mayor problema en este momento es simplemente la incertidumbre".

Algunos estados, que coordinan operaciones ante desastres, tienen experiencia en catástrofes, cuentan con personal bien capacitado y tendrán un buen desempeño, como Texas y Florida, afirmó Fugate. Pero son los estados más pobres los que preocupan a los expertos.

El gobierno federal suele asumir la totalidad de la factura en caso de grandes desastres y la mayor parte en caso de desastres menores.

Durante la administración Trump se han denegado o retrasado las declaraciones de desastre. Cuando se emitieron las declaraciones de desastre para nueve estados la semana pasada, algunas llevaban dos meses pendientes y otras solo se aprobaron parcialmente.

“Hemos dependido tanto de FEMA durante tanto tiempo que no saber quién va a llenar el vacío y cómo lo vamos a hacer es realmente aterrador”, dijo Jeannette Sutton, profesora de gestión de emergencias de la Universidad de Albany.

El centro de huracanes esquiva los recortes de la NOAA

La NOAA, la agencia matriz del Servicio Meteorológico Nacional, ha sufrido una serie de drásticos recortes de personal, con la posterior reincorporación de algunos empleados. A finales de marzo, una parte considerable de las 121 oficinas locales del servicio meteorológico presentaba tasas de vacantes superiores al 20%, lo que desde fuera se considera un nivel crítico de falta de personal.

Las oficinas meteorológicas locales son cruciales para ayudar a la gente a traducir las alertas nacionales en medidas a nivel local.

“Todos deberían ponerse manos a la obra y nos están desmantelando”, dijo el exdirector del NWS Louis Uccellini.

Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes, que monitorea y alerta sobre huracanes en el Atlántico, el Pacífico y el Caribe, se ha salvado.

La administradora interina de la NOAA, Laura Grimm, el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, y el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, afirmaron que sus agencias están preparadas para la temporada y que el centro de tormentas con sede en Miami tiene a su personal completo, al igual que los aviones que vuelan hacia las tormentas.

Por primera vez este año, el centro de huracanes incorporará inteligencia artificial en los pronósticos porque se ha demostrado que mejora las predicciones en general, dijo Brennan.

“Nuestros servicios nunca han sido mejores”, dijo Graham. “Nuestra capacidad para servir a este país nunca ha sido mejor. Y lo será también este año”.

Pero más allá del centro de huracanes, los lanzamientos de globos meteorológicos se han visto reducidos por falta de personal. En algunos lugares, los lanzamientos de globos han disminuido de dos veces al día a una vez al día. La NOAA espera poder lanzar más globos si es necesario, dijo Brennan.

Los datos de los globos son cruciales para comprender las corrientes de dirección y necesarios para los pronósticos, afirmó Uccellini. Comentó que, cuando los huracanes amenazaban durante su mandato, ordenaba el lanzamiento de varios globos adicionales en las Grandes Llanuras para determinar si las tormentas azotarían Estados Unidos.

Con información de The Associated Press.

