Depresión tropical avanza en el Golfo de México: pronostican que se convertirá en ciclón rumbo a Florida

Una depresión tropical que avanza por las cálidas aguas del Golfo de México se intensificará rápidamente y podría "alcanzar... a tener fuerza de un huracán mayor cuando llegue a la costa oeste de Florida", según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) este sábado.

La depresión tropical 14 se desplaza por el Golfo de México. El NHC pronostica que será huracán cuando se acerque a la costa oeste de Florida. Imagen Centro Nacional de Huracanes



"Se pronostica que la depresión tropical se intensificará rápidamente mientras se mueve de este a noreste a través del Golfo de México y alcanzará o estará cerca de alcanzar fuerza de un huracán mayor cuando llegue a la costa oeste de la península de Florida a mediados de la semana", apuntó el NHC.

La depresión tropical es la número 14 de la temporada de huracanes 2024 en el Atlántico. El NHC dice que el sistema se está organizando mejor, por lo que con el paso de las horas y los días se elevará "el riesgo de marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales en partes de la costa oeste de Florida" a partir de la tarde del martes o el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 35 mph (55 km/h) con ráfagas más fuertes. Se pronostica un fortalecimiento rápido durante los próximos días y que la depresión se convertirá en tormenta tropical más tarde este sábado y en huracán a principios del lunes.

La península de Yucatán en México, la península de Florida, los cayos de Florida y el noroeste de Bahamas deben monitorear el avance de este sistema.

Las autoridades adelantaron que los residentes de estas áreas donde podría llegar la tormenta deben asegurarse "de tener su plan" para prepararse o evacuarse, eventualmente, ante la llegada de un huracán. Recomiendan "seguir los consejos de los funcionarios locales y consultar las actualizaciones del pronóstico".

Se espera que áreas de fuertes lluvias afecten partes de Florida el domingo y el lunes, mucho antes de que llegue el sistema tropical, y se esperan fuertes lluvias más directamente relacionadas con esta depresión tropical 14 "para más tarde del martes al miércoles". "Estas lluvias traen consigo el riesgo de inundaciones repentinas, junto con inundaciones fluviales leves a moderadas aisladas", aseguró el NHC.