Devastación, muertes y escasez de combustible en Florida tras el huracán Milton; Biden visita el estado este domingo

Video Casas sepultadas en arena y agua: Florida empieza a levantarse tras Milton y se prepara para ver “lo peor”

En medio de escasez de combustible y con un escenario de devastación enfrente de ellos, millones de habitantes de Florida buscan recuperar un poco de lo que perdieron tras el embate del huracán Milton en la región.

El huracán, que tocó tierra en Siesta Key, una hermosa isla cerca de Sarasota, como un ciclón categoría 3, devastó ciudades y derribó estructuras que apenas comenzaban a levantarse tras el azote a unas millas de allí del huracán Helene, también como categoría 3.

Tras arrasar Florida, Milton dejó un saldo de al menos 16 personas muertas, algunas de ellas víctimas de intensos tornados formados por las fuertes rachas de viento ocasionadas por el ciclón. En total, más de mil personas habían sido rescatadas tras la tormenta hasta el sábado, de acuerdo con autoridades.

Helene dejó más de 200 muertos en distintos estados del sureste del país.

Este domingo por la mañana, cerca de 1 millón de floridanos seguían sin electricidad luego de que el ciclón derribó postes de luz y dañó infraestructura eléctrica, según la web de monitoreo Poweroutage.us.

El gobernador Ron DeSantis pidió a la población desplazarse con cautela ya que algunas líneas eléctricas seguían caídas en zonas donde había agua estancada.

Video “Vi como flotaba su cuerpo”: habla hermano del pescador que murió tras quedar a la deriva por el paso de Milton

San Petersburgo, Venice Beach, Cortez, Siesta Key y Bradenton Beach reportan daños considerables

En San Petersburgo, en el área de Tampa, donde los vientos destrozaron la cúpula del estadio Tropicana Field, los habitantes sufrían los efectos de la devastación ocasionada en la zona.

A los 260,000 residentes de San Petersburgo se les pidió que hirvieran agua antes de beber, cocinar o cepillarse los dientes, al menos hasta el lunes.

También el viernes, el propietario de una importante mina de fosfato reveló que ocurrió un derrame del químico sobre la Bahía de Tampa durante el huracán.

La empresa, Mosaic Company, dijo en un comunicado que las fuertes lluvias de la tormenta abrumaron un sistema de recolección en su sitio de Riverview, empujando el exceso de agua hacia afuera de una alcantarilla hacia las descargas que conducen a la bahía. La compañía dijo que la fuga se solucionó el jueves.

Mosaic Company dijo que el derrame probablemente superó el estándar mínimo de notificación de 17,500 galones, aunque no proporcionó una cifra de cuál podría haber sido el volumen total.

En el pueblo pesquero de Cortez, Milton dejó un caos ruinoso en la comunidad de 4,100 habitantes ubicada a lo largo del extremo norte de la Bahía de Sarasota.

Residentes que habitan modestas cabañas de un solo piso con fachadas de madera y estuco estaban trabajando para retirar muebles rotos y ramas de árboles, apilando los escombros en la calle como lo hicieron después del huracán Helene.

“Todo está destrozado”, dijo a AP Mark Praugh, un barrendero retirado del condado de Manatee, que vio marejadas ciclónicas de cuatro pies durante Helene. "Reemplazaremos la electricidad y la plomería y partiremos de ahí".

Catherine Praugh dijo que sintieron “puro pánico” cuando el huracán Milton amenazó a Cortez tan poco tiempo después de Helene, obligándolos a detener su limpieza y evacuar.

“Aquí es donde vivimos”, dijo Catherine Praugh. "Solo tenemos la esperanza de que la compañía de seguros nos ayude".

Catherine Praught muestra parte de su casa destrozada por el huracán Milton en Cortez. Imagen Russ Bynum/AP



En Bradenton Beach, Jen Hilliard recogía arena húmeda mezclada con rocas y raíces de árboles y arrojaba la mezcla en una carretilla.

“Todo esto era hierba”, dijo Hilliard sobre el desastre de arena bajo sus pies. "Tendrán que hacer 500 viajes con esto".

Bill O'Connell, miembro de la junta directiva de Bahía Vista Gulf en Venice Beach, había pensado que su labor de recuperación había terminado después de que la asociación de condominios contratara empresas para reparar y secar las unidades después del huracán Helene. Milton deshizo ese trabajo y causó daños adicionales, dijo O'Connell.

“Volvió a inundar todo lo que ya estaba inundado, trajo toda la arena que retiramos a nuestra propiedad”, dijo O'Connell. “Y también causó algunos daños catastróficos por el viento, arrancó muchos techos y reventó muchas ventanas que causaron más daños dentro de las unidades”.



Mientras tanto en Siesta Key, donde Milton tocó tierra, el ciclón dejó un paisaje desolador: algunas calles seguían inundadas el viernes, con árboles caídos y escombros que quedaron esparcidos al azar en los bordes de las carreteras.

"Es simplemente terrible", dijo John Maloney, de 61 años, propietario de una empresa de remodelación inmobiliaria, mientras retiraba ramas de árboles de una casa junto al mar en la que estaba trabajando. "Pero creo que volveremos a reconstruir".

Y Mark Horner, un residente de 67 años, se mostró optimista. "Nuestro paraíso volverá", dijo a AFP.

DeSantis anuncia programa de abastecimiento de combustible en medio de reclamos

El sábado, decenas de personas hacían fila en una estación que no tenía gasolina, con la esperanza de que llegara pronto.

Entre ellos se encontraba Daniel Thornton y su hija Magnolia, de 9 años, quienes llegaron a la estación a las 7 a.m. y seguían esperando cuatro horas después.

“Me dijeron que les llega gas, pero no saben cuándo estará aquí”, dijo. “No tengo otra opción. Tengo que sentarme aquí todo el día con ella hasta que tenga gasolina”.

En medio del desabasto, DeSantis dijo a los periodistas el sábado que el estado abrió tres sitios de distribución de combustible y planeaba abrir varios más. Los residentes pueden obtener 10 galones cada uno de forma gratuita, dijo.

“Obviamente, a medida que se restablezca la energía... y el puerto de Tampa esté abierto, se verá fluir el combustible. Pero mientras tanto, queremos darle a la gente otra opción”, dijo DeSantis.

Los funcionarios estaban abasteciendo las gasolineras de la zona con las reservas de combustible del estado y suministraban generadores a las estaciones que permanecían sin electricidad.

Biden visita Florida este domingo y urge a Johnson a convocar a sesión extraodinaria para enviar más recursos

El presidente demócrata Joe Biden inspeccionará este domingo la devastación infligida en la costa del Golfo de Florida por Milton. Dijo que espera conectarse con DeSantis durante la visita.

La visita de Biden al área de San Petersburgo le ofrece otra oportunidad de presionar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para que el Congreso apruebe más dinero de ayuda antes de las elecciones del 5 de noviembre. Johnson, por su parte, ha dicho que el tema se tratará después de esa fecha.



"Creo que el presidente Johnson va a recibir el mensaje de que tiene que dar un paso adelante, en particular para las pequeñas empresas", dijo Biden a los periodistas cuando él y Harris se reunieron con sus asistentes el viernes para discutir la respuesta federal a los huracanes Milton y Helene. Biden y Johnson aún no han discutido el asunto directamente.

El presidente tiene previsto anunciar 612 millones de dólares para seis proyectos del Departamento de Energía en áreas afectadas por los huracanes para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de la región, dijo la Casa Blanca. La financiación incluye 94 millones de dólares para dos proyectos en Florida: 47 millones de dólares para Gainesville Regional Utilities y 47 millones de dólares para Switched Source para asociarse con Florida Power and Light.

DeSantis acogió con satisfacción la aprobación por parte del gobierno federal de una declaración de desastre anunciada el sábado y dijo que había obtenido un fuerte apoyo de Biden.

“Básicamente dijo, ya saben, ustedes están haciendo un gran trabajo. Estamos aquí para apoyarlo”, dijo cuando se le preguntó sobre sus conversaciones con Biden. "Enviamos una gran solicitud y obtuvimos la aprobación para lo que queríamos".

Moody's Analytics estimó el sábado que los costos económicos de la tormenta oscilarán entre 50,000 millones de dólares y 85,000 millones de dólares, incluidos más de 70,000 millones de dólares en daños a la propiedad y una pérdida de producción económica de hasta 15,000 millones de dólares.

Con información de The Associated Press y AFP.

