El huracán Priscilla deja fuertes lluvias en la costa suroeste de México; advierten de inundaciones repentinas

Priscilla se fortaleció y convirtió este domingo en un huracán en el Pacífico frente a la costa suroeste de México. El ciclón dejaba fuertes lluvias y ráfagas de vientos en partes de esa zona, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Priscilla registraba vientos sostenidos máximos de 75 millas por hora (120 kilómetros por hora). Se ubicaba unas 290 millas (470 kilómetros) al suroeste de Cabo Corrientes. Se movía, además, en dirección norte-noroeste a unas 3 millas por hora.

"Se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días y se pronostica que Priscilla se convierta en un huracán de categoría 2 (...) esta semana", dijo el CNH.

El CNH reportó que partes de la costa suroeste de México eran afectadas por precipitaciones fuertes y ráfagas intensas. También era posible que esas zonas fuesen golpeadas por inundaciones repentinas.

Las lluvias por el huracán continuarán siendo un riesgo este lunes en partes de esa costa, así como en zonas del oeste y centro de México y del sur de Baja California, dijo el CNH. También habrá "marejadas propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", advirtió.

"A través de porciones costeras de Michoacán y el extremo oeste de Guerrero se esperan cantidades de lluvia adicionales de 2 a 4 pulgadas, con cantidades locales de hasta 6 pulgadas", previó el CNH.

"A través de Colima, el oeste de Jalisco y el resto de Guerrero a lo largo de la costa se esperan de 1 a 3 pulgadas de lluvia adicional. Esta lluvia traerá un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno más alto", agregó.

