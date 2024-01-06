Se espera hasta un pie de nieve: tormenta invernal lleva clima extremo al noreste de EEUU este fin de semana

Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

Una buena parte de la Costa Este de EEUU podría ver bastante hielo y nieve este fin de semana por una tormenta invernal que se está adentrando en el Atlántico medio y el Noreste este sábado y amenaza con interrumpir viajes y provocar cortes de energía.

Esta tormenta podría traer de 6 a 12 pulgadas (un pie) de nieve a varias partes del Noreste este sábado y domingo en lo que podría convertirse en la primera gran nevada de los últimos dos años para algunas ciudades de la Costa Este.

Ya este sábado por la mañana estaba cayendo lluvia helada en el interior de la región del Atlántico medio, incluidas partes de Virginia, en donde el hielo en las carreteras puede hacer que los desplazamientos sean peligrosos este fin de semana.

La nieve empezará a moverse este mismo sábado hacia el Noreste y las condiciones para la conducción podrían empeorar rápidamente, dificultándose la visibilidad y con hielo en el pavimento. Podría llegar a caer hasta 2 pulgadas de nieve por hora.

Tormenta invernal: ¿qué zonas se verán más afectadas?

"Se esperan acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas principalmente al norte y al oeste de la I-95 desde Filadelfia hasta Providence, pero a nivel local serán posibles acumulaciones más altas en partes de Catskills hasta Berkshires y partes del centro-sur de Nueva Inglaterra, incluidos los suburbios del norte-oeste de Boston", informó el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés).

El NWS ha declarado una alerta por tormenta invernal para partes de Massachusetts y Rhode Island desde las 4:00 pm de este sábado hasta la 1:00 am del lunes, con acumulados de entre 6 pulgadas y un pie de nieve y rachas de viento de hasta 35 millas por hora. También se esperan acumulados similares para parte de maine y New Hampshire y un poco menos, de tres a seis pulgadas, en áreas de Vermont.

Partes del estado de Pennsylvania se verán muy afectadas, junto con partes de los Apalaches y el interior del Noreste de Nueva Inglaterra, llegando hasta el oeste de Boston. Sin embargo, no se esperan grandes perturbaciones en las principales ciudades de la región, como Filadelfia, Baltimore, Nueva York y Washington DC y según el pronóstico la I-95 parece librarse de la nieve.

En el centro y norte del estado de Pennsylvania se pronostican nevadas de acumulados de hasta 6 pulgadas, por lo que los equipos que tratan las carreteras se activaron desde el viernes para intentar mantenerlas transitables.

En Boston se pronostican varios centímetros de nieve, aunque no se espera que sea igual a la última tormenta invernal que vivió la ciudad. En otras ciudades como Hartford, Connecticut, si se cumplen los pronósticos, esta podría ser la mayor tormenta de nieve en más de dos años.

En el noroeste de Nueva jersey el suroeste de Connecticut se esperan entre 5 y 9 pulgadas de nieve, mientras el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey, Long Island y la costa sureste del estado de Connecticut podrían ver de 2 a 7 pulgadas.

Las autoridades locales de las zonas más afectadas han declarado que si bien están listas para trabajar en carreteras y otras emergencias, recuerdan a la población que es mejor no salir y si lo hacen, que conduzcan con mucho cuidado y tomen precauciones.

Otra gran tormenta invernal justo detrás

Lo peor de esta tormenta de nieve es que justo detrás vendrá otra aun más grande y potente, que durará hasta medidados de semana y trae amenazas de nieve, hielo, fuertes lluvias y vientos y hasta tornados.

La segunda tormenta comenzará a fortalecerse el lunes sobre el centro del país hacia los Grandes Lagos y dejará nieve y posibles condiciones de ventisca a su paso.

Todavía no está muy bien definida la trayectoria que seguirá este nuevo sistema pero las regiones que se estiman que sean más afectadas son parte de las Llanuras, los Grandes Lagos, el Medio Oeste y el interior del Noreste, con afectaciones importantes para grandes ciudades como Milwaukee o Chicago.

El mismo fenómeno llevará fuertes y lluvias y vientos, e incluso algunos tornados hacia la costa del Golfo y lunes y martes habrá riesgo de tormentas severas en partes del sur, incluida Florida.

A medida que avanza hacia el noreste se temen fuertes lluvias y vientos, con inundaciones y cortes de energía para buena parte de la mitad este de EEUU.

"Se espera que este sistema de tormentas surja sobre el centro de Estados Unidos a principios de la próxima semana como una poderosa tormenta con posibles impactos significativos, extendiéndose eventualmente hasta la costa este a mediados de semana", pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.