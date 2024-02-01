Río atmosférico deja lluvias el norte de California: advierten sobre fuerte oleaje e inundaciones

Video Río atmosférico en California: hay alerta por inundaciones repentinas y advierten sobre varias pulgadas de lluvia

El primero de dos ríos atmosféricos pronosticados en California dejó intensas lluvias el jueves el norte del estado, donde inundó carreteras y provocó que se activaran preparativos contra tormentas, entre avisos sobre chaparrones, nevadas intensas y vientos peligrosos.

Aguaceros y vendavales empezaron a golpear la zona de la bahía de San Francisco el miércoles por la noche antes de avanzar por la costa, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

PUBLICIDAD

La agencia emitió un aviso por inundaciones hasta el viernes por la mañana para la zona de la Bahía y la costa central debido a posibles desbordamientos en ríos, arroyos, algunas carreteras y zonas afectadas por incendios forestales.

Las olas en la costa central podrían alcanzar los 18 pies de altura el jueves y el viernes, según los expertos.

El servicio de los emblemáticos tranvías de San Francisco se suspendió como medida de precaución y Pacifica, una ciudad costera en el condado San Mateo, recibió más de una pulgada de lluvia en una hora.

El miércoles se reportaron inundaciones generalizadas en la costa del condado Humboldt, donde se esperaban hasta 2 pulgadas de lluvia antes de que la tormenta se dirigiera al sur, señaló la oficina del NWS en Eureka.

Casi 12,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico, según la página PwerOutage.us.

El frente se desplaza hacia el sur de California y las Planicies del Sur

El frente de humedad que ha castigado a California y la Gran Cuenca se desplazará hacia el este hasta las Planicies del Sur para el sábado, mientras que otro sistema se dirigirá hacia el sur de California.

Las lluvias intensas asociadas a este frente producirán inundaciones repentinas, siendo las áreas urbanas, carreteras, arroyos pequeños y las áreas afectadas por incendios forestales las más vulnerables, dice el pronóstico del NWS.

En el sur, todo el condado San Diego estaba bajo aviso de inundaciones el jueves. Algunas zonas podrían recibir 2 pulgadas de lluvia, y hasta 3 pulgadas en las montañas con ráfagas de hasta 40 millas por hora.

PUBLICIDAD

El sistema también generará nieve sobre partes del norte y centro de California, sobre todo en la Sierra Nevada hasta el sábado por la mañana.

El viernes, la amenaza de lluvias excesivas terminará en California. Sin embargo, lluvias más ligeras continuarán en la costa oeste hasta el sábado, según el NWS.

Nubes de tormenta en Santa Cruz, Caliornia. Imagen Nic Coury/AP

Pronostican una tormenta más fuerte para el domingo

La tormenta llegó una semana después de que otra ronda de lluvias provocara inundaciones que anegaron casas y volcaron autos en el condado.

El “Expreso Piña", apodado así por su larga estela que se extiende por el Pacífico casi hasta Hawaii, se verá seguido por una tormenta aún más fuerte el domingo, señalaron los meteorólogos.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador (Cal OES, por sus siglas en inglés) activó su centro de operaciones y desplegó personal y equipamiento en las zonas con mayor riesgo.

Brian Ferguson, subdirector de comunicaciones de crisis de Cal OES, describió la situación como “una amenaza significativa para la seguridad de los californianos” con preocupaciones sobre el impacto durante entre 10 y 14 días desde la frontera con Oregon a San Diego, y desde la costa a las montañas.

“Es de verdad una amplia zona de California la que va a verse amenazada durante la próxima semana”, dijo Ferguson.

El pasado invierno, varios ríos atmosféricos pasaron sobre el estado y provocaron una sucesión de inundaciones, fuertes olas que golpearon poblaciones costeras y nevadas extraordinarias que aplastaron edificios, todo tras una sequía. Más de 20 personas murieron.