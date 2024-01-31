Cambiar Ciudad
Ríos atmosféricos azotarán el oeste de EEUU con tormentas, abundante nieve y fuertes vientos

Las tormentas asociadas a los ríos atmosféricos que golpearán el oeste de EEUU desde este miércoles hasta el fin de semana pueden desencadenar inundaciones y deslizamientos de tierra, advierte la previsión meteorológica. El tiempo inestable se prolongará en la región hasta el fin de semana.

Por:
Univision
Video Río atmosférico en California: hay alerta por inundaciones repentinas y advierten sobre varias pulgadas de lluvia

Un par de tormentas alimentadas por ríos atmosféricos provenientes de Hawaii empaparán el oeste de Estados Unidos a partir de este miércoles hasta el fin de semana, lo que podría desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras, amontonar grandes nevadas en las montañas y producir fuertes vientos, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.

Uno de los frentes se desplaza hacia la costa oeste y se internará hacia las Montañas Rocosas para el viernes por la mañana. Otra corriente de humedad recorrerá la costa oeste y luego se transformará en el sur de California durante la noche del miércoles.

La robusta corriente de humedad se desplazará este miércoles sobre California, provocando lluvias intensas. El Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés) ha emitido un riesgo leve de lluvias excesivas sobre algunas partes del norte y centro del estado, extendiéndose a una pequeña parte del sur hasta la mañana del jueves.

El río atmosférico también causará nevadas en algunas partes del norte y centro de California. Las montañas Shasta y Sierra Nevada recibirán fuertes nevadas desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves.

Las lluvias intensas asociadas crearán inundaciones repentinas en áreas urbanas, carreteras y arroyos pequeños, dijo el Servicio Nacional Meteorológico en un boletín, donde advierte que las áreas afectadas por incendios previos son las más vulnerables.

Temperaturas elevadas en los llanos centrales

El NWS dice que de las llanuras del norte hasta el valle del Mississippi medio las temperaturas estarán de 15 a 30 grados por encima del promedio.

Además, durante la noche del miércoles, un frente que se desplaza desde el este de Canadá se moverá hacia los Grandes Lagos y el noreste el jueves. El sistema provocará nevadas ligeras sobre partes del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra el jueves.

También se prevén nevadas ligeras sobre las elevaciones más altas de los Montes Apalaches Centrales y lluvias ligeras sobre los Montes Apalaches del Sur y el sur del Atlántico Medio. Toda la precipitación terminará el miércoles por la tarde.


