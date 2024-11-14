Cambiar Ciudad
Tormentas y Huracanes

Depresión tropical 19: CNH espera que se convierta en la tormenta tropical Sara en el Caribe

El peligro más inminente de este sistema tropical es para Honduras, donde se esperan inundaciones repentinas con riesgo para la vida. Luego puede pasar por Yucatán y llegar hasta Florida.

Por:
Univision
Video Las imágenes del huracán Rafael en Cuba que deja el segundo apagón total en un mes

Un potencial ciclón tropical en el mar Caribe se convirtió en la depresión tropical Diecinueve, y se espera que se fortalezca y se convierta en la tormenta tropical Sara este mismo jueves, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El peligro más inminente de este sistema tropical es para Honduras, en donde se esperan inundaciones repentinas con riesgo para la vida desde finales de esta semana.

PUBLICIDAD

El boletín de las 7:00 am del CNH reporta un aviso de huracán para Punta Castilla, hasta la frontera entre Honduras y Nicaragua, y para las islas de la bahía de Honduras. También estaba vigente una advertencia de tormenta tropical para Punta Sal, hasta la frontera entre Honduras y Nicaragua y un aviso de tormenta tropical para la frontera entre Honduras y Nicaragua, hasta Puerto Cabezas.

La depresión tropical 'Diecinueve' presentaba vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y se desplazaba hacia el oeste a cerca de 15 mph. "Se espera que la depresión se detenga y se desplace cerca de la costa norte de Honduras a finales del viernes y durante el fin de semana", informó el CNH.

Más sobre Tormentas y Huracanes

Tormentas dejan un muerto y un herido en Nebraska; cientos de reclusos tuvieron que ser evacuados
2 mins

Tormentas dejan un muerto y un herido en Nebraska; cientos de reclusos tuvieron que ser evacuados

Meteorología
Chantal se degrada a depresión tropical mientras avanza por el este de Carolina del Norte
2 mins

Chantal se degrada a depresión tropical mientras avanza por el este de Carolina del Norte

Meteorología
El Centro Nacional de Huracanes está a punto de perder su acceso a tecnología clave
5 mins

El Centro Nacional de Huracanes está a punto de perder su acceso a tecnología clave

Meteorología
Fuertes tormentas en EEUU causan 2 muertes y amenazan con provocar incendios y nevadas
4 mins

Fuertes tormentas en EEUU causan 2 muertes y amenazan con provocar incendios y nevadas

Meteorología
'Brutal' temporada ciclónica: los tres huracanes que hicieron historia en 2024
4 mins

'Brutal' temporada ciclónica: los tres huracanes que hicieron historia en 2024

Meteorología
El huracán Rafael deja daños "muy fuertes" y un nuevo apagón total en Cuba, tras atravesar el oeste de la isla con categoría 3
3 mins

El huracán Rafael deja daños "muy fuertes" y un nuevo apagón total en Cuba, tras atravesar el oeste de la isla con categoría 3

Meteorología
🔴 Últimas noticias, en vivo | Más de 40 muertos, inundaciones y daños severos en cuatro estados del sureste por Helene
95 Historias
LiveBlog

🔴 Últimas noticias, en vivo | Más de 40 muertos, inundaciones y daños severos en cuatro estados del sureste por Helene

Meteorología
El huracán Helene se fortalece a categoría 2 mientras sigue avanzando hacia Florida
3 mins

El huracán Helene se fortalece a categoría 2 mientras sigue avanzando hacia Florida

Meteorología
Debby toca tierra en EEUU por segunda vez, en Carolina del Sur: se esperan fuertes lluvias en la Costa Este y sigue el riesgo de inundaciones
3 mins

Debby toca tierra en EEUU por segunda vez, en Carolina del Sur: se esperan fuertes lluvias en la Costa Este y sigue el riesgo de inundaciones

Meteorología
Debby se fortalece levemente al salir al Atlántico pero se espera que gire al norte y vuelva a tocar tierra en EEUU, con riesgo de inundaciones
4 mins

Debby se fortalece levemente al salir al Atlántico pero se espera que gire al norte y vuelva a tocar tierra en EEUU, con riesgo de inundaciones

Meteorología

Dentro del cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, este sistema pasaría casi paralelo o sobre la costa hondureña y podría atravesar Belice y la península de Yucatán en México, para salir al Golfo el martes.

Después, probablemente avanzará hacia Florida, aunque los meteorólogos creen que todo dependerá de lo que ocurra durante las horas siguientes a su acercamiento a Honduras y cuánto avance sobre tierra.

Se pronostica que el sistema se acercará a Belice y a la península de Yucatán en México con fuerza de huracán o cerca de ella.

"Es demasiado pronto para determinar qué impactos podría causar el sistema en porciones del este del golfo de México, incluidos Florida, los cayos de Florida y Cuba durante la mitad de la próxima semana. Los residentes de estas áreas deben monitorear regularmente las actualizaciones del pronóstico", advirtió el CNH.

Pronóstico de fuerza de los vientos.
Pronóstico de fuerza de los vientos.
Imagen Centro Nacional de Huracanes.

Principales amenazas de la depresión tropical 'Diecinueve'

La principal amenaza de este sistema tropical por ahora son las fuertes lluvias. "Hasta principios de la próxima semana se esperan precipitaciones de 10 a 20 pulgadas con totales aislados de tormentas de alrededor de 30 pulgadas en el norte de Honduras", informó el CNH.

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas extensas que podrán ser potencialmente catastróficas, especialmente a lo largo y cerca de la Sierra La Esperanza, advirtió la agencia estadounidense.

En otras partes del resto de Honduras, Belice, El Salvador, el este de Guatemala y el oeste de Nicaragua, se espera que la depresión tropical Diecinueve produzca de 5 a 10 pulgadas de lluvia con totales localizados de alrededor de 15 pulgadas hasta principios de la próxima semana. Esto también puede ocasionar inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra.

También se esperan fuertes vientos y la marejada ciclónica podría elevar hasta de 1 a 3 pies por encima de los niveles normales de marea a lo largo de la costa norte de Honduras.

Mira también:

Video Imágenes de las inundaciones en Colombia que dejan a más de 37,000 familias damnificadas: "No les quedó nada"
Relacionados:
Tormentas y HuracanesDepresión tropical

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD