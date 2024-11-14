Depresión tropical 19: CNH espera que se convierta en la tormenta tropical Sara en el Caribe

Video Las imágenes del huracán Rafael en Cuba que deja el segundo apagón total en un mes

Un potencial ciclón tropical en el mar Caribe se convirtió en la depresión tropical Diecinueve, y se espera que se fortalezca y se convierta en la tormenta tropical Sara este mismo jueves, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El peligro más inminente de este sistema tropical es para Honduras, en donde se esperan inundaciones repentinas con riesgo para la vida desde finales de esta semana.

PUBLICIDAD

El boletín de las 7:00 am del CNH reporta un aviso de huracán para Punta Castilla, hasta la frontera entre Honduras y Nicaragua, y para las islas de la bahía de Honduras. También estaba vigente una advertencia de tormenta tropical para Punta Sal, hasta la frontera entre Honduras y Nicaragua y un aviso de tormenta tropical para la frontera entre Honduras y Nicaragua, hasta Puerto Cabezas.

La depresión tropical 'Diecinueve' presentaba vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y se desplazaba hacia el oeste a cerca de 15 mph. "Se espera que la depresión se detenga y se desplace cerca de la costa norte de Honduras a finales del viernes y durante el fin de semana", informó el CNH.

Dentro del cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, este sistema pasaría casi paralelo o sobre la costa hondureña y podría atravesar Belice y la península de Yucatán en México, para salir al Golfo el martes.

Después, probablemente avanzará hacia Florida, aunque los meteorólogos creen que todo dependerá de lo que ocurra durante las horas siguientes a su acercamiento a Honduras y cuánto avance sobre tierra.

Se pronostica que el sistema se acercará a Belice y a la península de Yucatán en México con fuerza de huracán o cerca de ella.

"Es demasiado pronto para determinar qué impactos podría causar el sistema en porciones del este del golfo de México, incluidos Florida, los cayos de Florida y Cuba durante la mitad de la próxima semana. Los residentes de estas áreas deben monitorear regularmente las actualizaciones del pronóstico", advirtió el CNH.

Pronóstico de fuerza de los vientos. Imagen Centro Nacional de Huracanes.

Principales amenazas de la depresión tropical 'Diecinueve'

La principal amenaza de este sistema tropical por ahora son las fuertes lluvias. "Hasta principios de la próxima semana se esperan precipitaciones de 10 a 20 pulgadas con totales aislados de tormentas de alrededor de 30 pulgadas en el norte de Honduras", informó el CNH.

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas extensas que podrán ser potencialmente catastróficas, especialmente a lo largo y cerca de la Sierra La Esperanza, advirtió la agencia estadounidense.

En otras partes del resto de Honduras, Belice, El Salvador, el este de Guatemala y el oeste de Nicaragua, se espera que la depresión tropical Diecinueve produzca de 5 a 10 pulgadas de lluvia con totales localizados de alrededor de 15 pulgadas hasta principios de la próxima semana. Esto también puede ocasionar inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra.

También se esperan fuertes vientos y la marejada ciclónica podría elevar hasta de 1 a 3 pies por encima de los niveles normales de marea a lo largo de la costa norte de Honduras.

Mira también: