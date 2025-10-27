Melissa se convierte en huracán categoría 5: por qué su intensificación en el Caribe ha sido tan sorprendente

Video Melissa amenaza con impactar Jamaica como un poderoso huracán de categoría 5: esta es su trayectoria

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, la más alta que contempla en la escala Saffir Simpson, mientras avanza lentamente hacia Jamaica por aguas del mar Caribe.

Según el boletín de las 5:00 am del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora, mientras se movía muy lentamente, a apenas 3 millas por hora. A esa hora la agencia ubicó su centro a unas 130 millas al sur-suroeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a alrededor de 315 millas al sur-suroeste de Guantánamo, en Cuba.

PUBLICIDAD

Se espera que Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica entre esta noche y el martes, y llegue al oriente de Cuba la madrugada del miércoles, todavía como huracán mayor (al menos categoría 4).

El NHC advirtió que vientos destructivos, marejada de tormenta y posibles inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

Se espera que Melissa traiga lluvia de 15 a 30 pulgadas a porciones de Jamaica y lluvias adicionales de 8 a 16 pulgadas para el sur de La Española hasta el miércoles, con máximas aisladas posibles de hasta 40 pulgadas. "Inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra son probables", advirtió el NHC.

Para el este de Cuba, se espera una lluvia total de 10 a 15 pulgadas desde este lunes y hasta el miércoles, con cantidades locales de hasta 20 pulgadas, que también pueden resultar en inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y con peligro para la vida, con numerosos deslizamientos de tierra.

Sobre las Bahamas, se espera lluvia total de 4 a 8 pulgadas el martes hasta el miércoles, con posibilidad de inundaciones repentinas.

Hay un aviso de huracán en efecto para Jamaica y las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, una vigilancia de huracán para el sureste y centro de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos y un aviso de tormenta tropical para Haití y la provincia cubana de Las Tunas.

Una tormenta récord para Jamaica

Melissa podría ser el huracán más fuerte que Jamaica haya experimentado en décadas, dijo Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica.

PUBLICIDAD

Advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Melissa podría convertirse en el primer huracán de categoría 5 en tocar tierra en Jamaica en la historia reciente, dijo Thompson. Gilbert fue un huracán categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988 y dos recientes tormentas de categoría 4, Iván y Beryl, no tocaron tierra, dijo Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de 13 pies (cuatro metros) sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, dijo el NHC.

"No tomen decisiones imprudentes", advirtió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. "Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días".

"Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio", dijo también por su parte Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. "No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura".

Por qué su fortalecimiento ha sido tan sorprendente

El sábado, Melissa tenía vientos de apenas 70 millas por hora y a última hora del domingo ya tenía vientos sostenidos de 145 millas por hora, con rachas más fuertes, duplicando su intensidad. Horas después, este lunes, alcanzó las 160 millas por hora, convirtiéndose en un categoría 5.

El umbral para clasificar la intensificación de un huracán como 'rápida' es cuando gana 35 millas por hora en 24 horas, algo que Melissa superó con creces e incluso, duplicó.

PUBLICIDAD

Es posible que su intensidad fluctúe en las próximas, por lo que no está claro si tocará tierra en Jamaica como categoría 4 o 5, pero los meteorólogos advierten que en cualquier caso se espera un impacto grave, con peligro para la vida humana. De hecho, advierten que podría continuar fortaleciéndose en las próximas horas.

La tormenta avanza a una velocidad preocupantemente lenta, lo que significa que las zonas en su trayectoria podrían sufrir condiciones severas durante mucho más tiempo que con un huracán de paso rápido, como períodos más largos de lluvias torrenciales, vientos sostenidos y un aumento peligroso del oleaje.

En algunos casos, el hecho de que la tormenta esté tan lenta puede contribuir a su posterior debilitamiento, ya que implica que remueva aguas más frías de las profundidades y bajen las altas temperaturas del agua que le sirven de "combustible", pero meteorólogos no esperan que esto ocurra, pues las aguas por las que se está desplazando Melissa están muy cálidas, incluso hasta 200 pies debajo de la superficie.

Video ¿Por qué se fortalecen tan rápido ahora los huracanes? Una experta te explica

Lo más preocupante

del huracán Melissa, según un experto

Jeff Masters, meteorólogo que escribe sobre el clima para Yale Climate Connections y que durante años sirvió con los Hurricane Hunters de la NOAA, dijo a The Washington Post que en el caso de Melissa lo que más le preocupa es la lluvia.

En el caso de Jamaica, explicó el experto, la isla no es especialmente vulnerable al oleaje de tormenta y muchas estructuras fueron reconstruidas tras el paso del huracán Gilbert en 1988, y ahora son más resistentes a los vientos huracanados. Pero con la lluvia, sus terrenos empinados pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jim Kossin, científico climático retirado de la NOAA y experto en huracanes, recordó que el huracán Harvey, que dejó hasta 5 pies de lluvia en partes de la región de Houston en 2017, fue "el ejemplo perfecto" de lo que puede suceder cuando una gran tormenta se estanca. "Toda el área quedó absolutamente inundada. La lluvia seguía cayendo en el mismo lugar".

Kossin también expresó preocupación por la cantidad de lluvia que podría caer en Jamaica y generar "eventos compuestos", impredecibles y mortales. "Esa es la parte realmente aterradora de estas cosas"», declaró a The Washington Post.

“Este potencial extremo de lluvias, debido al movimiento tan lento, va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica”, dijo en una sesión informativa por internet Jamie Rhome, subdirector del NHC.

El impacto de Melissa en La Española

Melissa ha sido responsabilizada de al menos cuatro muertes esta semana en Haití y la República Dominicana, debido a las intensas lluvias y deslizamientos provocados por sus bandas exteriores.

Un hombre de 79 años fue encontrado muerto en República Dominicana tras ser arrastrado por un arroyo, informaron las autoridades el sábado. Un niño de 13 años se encontraba desaparecido. En el vecino Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas a causa de las condiciones de la tormenta.

Melissa ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

PUBLICIDAD

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3,760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 15 hectáreas (37 acres) de maíz en un momento en que al menos 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1.9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambruna.

"Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno", dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se esperaba que Melissa siguiera dejando lluvias torrenciales sobre el sur de Haití y el sur de la República Dominicana en los próximos días.

Con información de AP, AFP y The Washington Post.