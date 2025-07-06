Chantal se degrada a depresión tropical mientras avanza por el este de Carolina del Norte

Video Temporada de huracanes 2025: ¿por qué se espera que sea más activa de lo normal? Te explicamos

La tormenta Chantal se disipó este domingo a depresión tropical mientras transita por el este de Carolina del Sur, con abundantes lluvias.

Las alertas de tormenta tropical que se habían emitido para porciones de las dos Carolinas ya fueron levantadas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el boletín de las 11:00 am del NHC, Chantal se encontraba 20 millas al suroeste de Lumberton, Carolina del Norte, y sus vientos se habían debilitado, con rachas máximas sostenidas de unas 35 millas por hora. Se mueve hacia el norte a 9 mph.

Se espera que Chantal se siga debilitando durante las próximas 24 horas y que el sistema se degrade a una vaguada de baja presión el lunes.

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones repentinas

El NHC indicó que aunque todos los avisos de tormenta se han descontinuado, es importante saber que Chantal continuará produciendo fuertes lluvias a través de partes del centro de Carolina del Norte hasta el lunes.

Se esperan totales de precipitaciones de 2 a 4 pulgadas, con cantidades locales de hasta 6 pulgadas, por lo que permanece el riesgo de inundaciones repentinas.



También se esperan uno o dos tornados aislados sobre partes del este de Carolina del Norte, informó el NHC, que también advirtió que las condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida pueden continuar en las playas a lo largo de la costa este de Estados Unidos, desde el noreste de Florida a los estados del Atlántico Medio, durante las próximas horas.

