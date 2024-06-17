Temporada de huracanes 2024: esto se sabe de los dos sistemas tropicales que amenazan con lluvia e inundaciones a EEUU esta semana

Autoridades meteorológicas en los Estados Unidos alertaron sobre la formación de dos sistemas tropicales, uno en el Golfo de México y el segundo en el Atlántico, que se espera toquen tierra en el sureste esta semana.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense emitió este lunes una alerta de tormenta tropical para la costa de Texas hacia el sur del río Grande por el sistema formado en el suroeste del golfo de México.

PUBLICIDAD

“Son posibles las condiciones de tormenta tropical dentro del área de vigilancia para el miércoles”, dijo la agencia estadounidense sobre las lluvias intensas que se esperan en el sureste de Texas por el sistema.

De registrar vientos sostenidos de 39 millas por hora, dicha formación tropical se podría convertir en la tormenta Alberto.

Previamente, la agencia también había advertido sobre la formación de un sistema en el suroeste de la cuenca del Atlántico, que se espera traiga lluvias al noreste de Florida, partes de Georgia y de Carolina del Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional en Jacksonville, Florida, advirtió que ese sistema tropical podría traer lluvias intensas a la zona para el fin de semana.

Advierten de inundaciones repentinas por sistema en el golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes dijo en su alerta que el sistema formado en el Golfo de México podría producir lluvias totales de 5 a 10 pulgadas en el noreste de México y el sur de Texas.

“ Con totales máximos de 15 pulgadas posibles. Esta lluvia probablemente producirá inundaciones repentinas. También son posibles deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto a través del noreste de México”, dijo.

La delegación en Dallas del Servicio Meteorológico Nacional también emitió alertas por lluvias intensas que se esperan para el miércoles.

Además, la agencia estadounidense dijo que también monitorea la intensidad del sistema formado en el Atlántico, que se espera toque tierra y traiga lluvias al sureste estadounidense para el jueves y viernes.

PUBLICIDAD

Se espera que ese sistema genere lluvias desde Melbourne, Florida, hasta Charleston, Carolina del Sur.

Autoridades en México emiten alertas

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mexicano también emitió una alerta por el sistema en aguas del golfo.

“Zona de baja presión frente a las costas de Campeche, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico”, dijo la dependencia mexicana

También dijo que el sistema tropical del Atlántico mantenía las probabilidades de “desarrollo ciclónico”.

El gobierno de Nuevo León, al noreste de México, cerca de la frontera con Texas, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante el pronóstico del potencial impacto del sistema tropical a mediados de semana.

Se espera actividad ciclónica por encima de lo normal

A finales de mayo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica había emitido una alerta sobre la posibilidad de una temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico por “encima de lo normal”.

El Centro de Predicción Climática de la Agencia informó entonces en su pronóstico de la temporada de huracanes, que inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, de un 85 por ciento de probabilidades de una intensa actividad ciclónica.

La agencia pronosticó un rango de entre 17 a 25 tormentas tropicales de 39 millas por hora o más, de las cuales entre 8 y 13 podrían convertirse en huracanes, con vientos de 74 millas por hora o más.

También dijo que, de esas tormentas, entre 4 y 7 podrían convertirse en huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5, con vientos de 111 millas por hora o más.

PUBLICIDAD

Mira también: