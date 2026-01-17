Florida Una ráfaga de clima invernal azota el Medio Oeste y la Costa Este de EEUU y podría dejar nieve en Florida Una ráfaga de frío invernal ha dejado nevadas, vientos helados bajo cero en el Medio Oeste y la Costa Este, así como temperaturas cercanas a cero en partes del sur, incluyendo Florida, donde podría caer nieve los próximos días.

Video Pronóstico del tiempo hoy 16 de enero 2026: Alertan por llegada de primera ola de aire ártico a EEUU

Una ráfaga de clima invernal dejó nevadas y vientos helados bajo cero en el Medio Oeste y la Costa Este el sábado, así como temperaturas cercanas a cero en partes del sur, incluida Florida.

En el noreste de Ohio, fuertes nevadas repentinas y fuertes vientos provocaron condiciones de visibilidad reducida, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas de nieve se extendieron al área metropolitana de Cleveland y se esperaba que continuaran hacia el este, hasta Pensilvania y partes del este de Nueva York.

Se espera una visibilidad de menos de 400 metros y una rápida acumulación de nieve en las carreteras. La circulación será difícil y posiblemente peligrosa con la fuerte nevada, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticaron temperaturas por debajo del promedio en el centro y este de EEUU durante el fin de semana y principios de la próxima semana.

“Se pronostican noches muy frías para gran parte del centro y este de Estados Unidos”, declaró el Centro de Predicción Meteorológica, perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional.

“Se pronostican temperaturas bajo cero desde las llanuras hasta el medio oeste y el noreste, con las temperaturas más bajas previstas en el alto medio oeste el domingo por la noche”.

Según el centro de predicciones, se pronosticó que fuertes nevadas comenzarán a finales del sábado en toda la costa este, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta Maine. Se espera que la nieve cubra Connecticut, Massachusetts y Rhode Island para el domingo por la noche, con hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve en algunas zonas.

Mientras tanto, se espera que Oklahoma, Tennessee, Georgia y Florida tengan temperaturas cercanas al punto de congelación al menos durante el fin de semana.

En Tallahassee, Florida, podría nevar el domingo por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero no debería durar mucho.

“Aquí en Tallahassee, la probabilidad de acumulación de nieve no es nula, pero es muy baja. Es decir, el suelo estará demasiado caliente como para que se acumule”, dijo Kristian Oliver, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee.

Sería la segunda vez en muchos años que el estado ve nieve: en enero de 2025, cayeron hasta 10 pulgadas (25 centímetros) en partes del Panhandle, parte de una tormenta de nieve récord que afectó al sur profundo, incluidos otros lugares normalmente libres de nieve como Houston y Nueva Orleans.