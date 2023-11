Es falso que Messi pidió el voto para “un cambio profundo” en las elecciones presidenciales de Argentina

Es falso que Leo Messi haya pedido votar por el candidato Javier Milei en la segunda ronda de las presidenciales argentinas que se celebrarán el 19 de noviembre porque “es hora de que haya un cambio profundo en el país”, como recoge un post en Facebook que atribuye la información a Infobae. Desde el mismo medio argentino confirmaron a elDetector que esa publicación no es suya y, además, no hay registro de que el futbolista haya dicho tal cosa a cualquier otro medio. Además, la imagen utilizada es de una entrevista en la que Messi no habló de política. No es la primera vez que se utiliza al astro con fines electoralistas, como ya verificaron otros medios. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.