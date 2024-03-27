Ese mensaje de “no autorizo” en tu muro de Facebook no evita el uso de tus contenidos por Meta

La falsedad de “copia y pega” para desautorizar a Facebook circula desde hace, al menos, 11 años.

En decenas de publicaciones que circulan en Facebook se lee un texto que supuestamente prohíbe a Meta, la empresa propietaria de esa red social, el uso de los contenidos publicados en ella. “No autorizo a Meta, Facebook o cualquier entidad asociada a Facebook a usar mis fotos, información, mensajes o publicaciones, pasado o futuro. Con esta declaración, notifico a Facebook que queda estrictamente prohibido divulgar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción contra mí en base a este perfil y/o su contenido. La violación de la privacidad puede ser punible por la ley”, dice el mensaje.

PUBLICIDAD

Pero es falso que copiar y pegar ese texto en el muro de publicación de esa red social tenga alguna incidencia sobre los permisos que previamente concedió el usuario al momento de abrir una cuenta en cualquiera de los productos de Meta (Facebook, Instagram y Threads, entre otros) . Desde Your Digital Rights, una organización que busca promover los derechos digitales, explicaron a elDetector cómo funcionan las políticas sobre el uso de datos de los usuarios.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Las personas al abrir una cuenta en Facebook aceptan las condiciones del servicio y la política de privacidad .



En las condiciones de servicios, Meta explica cómo se pagan sus servicios y cuáles son los acuerdos de los usuarios con Facebook y con la comunidad, así como algunas disposiciones adicionales, como la actualización que hacen a las condiciones del servicio, la suspensión o cancelación de cuentas por infringir normas, los límites de la responsabilidad y en caso de que haya disputa, cómo se resuelve.

El apartado 3, sobre las condiciones de servicios, está lo relativo a los permisos que los usuarios le conceden a la plataforma, como las licencias para usar el contenido.

Las licencias (permisos legales) que los usuarios otorgan a Meta están relacionadas a las concesiones sobre el contenido, uso de nombre, foto de perfil e información , así como actualización del software. “En concreto, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual en nuestros Productos, o en relación con ellos, nos otorgas una licencia internacional, libre de regalías, sublicenciable, transferible y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y traducir tu contenido, así como para crear trabajos derivados de él (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la app )”, indica Meta.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, una foto compartida en la red social puede ser almacenada, copiada y compartida por Meta con otros proveedores. Se especifica que la licencia finalizará cuando el contenido se elimina de los sistemas de la empresa, sea porque la persona lo borra o cuando elimina su cuenta.

“Copiar y pegar un mensaje en el muro no afecta el derecho de Meta a utilizar los datos de una persona”, explicó vía correo electrónico a elDetector Yoav Aviram , fundador y jefe ejecutivo de Your Digital Rights y Conscious Digital, organizaciones que trabajan por los derechos de los individuos en el mundo digital. “Meta puede usar los datos de una persona (publicaciones, imágenes, etc.) para marketing o cualquier otro propósito en primer lugar porque la persona aceptó los términos de servicio cuando se registró por primera vez para usar el servicio (Facebook / WhatsApp / Instagram)”.

Mensajes similares al que estamos verificando circulan en internet desde, al menos, 11 años. AFP Factual, miembro —al igual que elDetector— de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), chequeó un mensaje similar que circuló en 2012 .

Conclusión

Es falso que copiar y pegar en el muro de publicaciones de Facebook un texto que diga que se desautoriza a Meta a usar “mis fotos, información, mensajes o publicaciones, pasado o futuro”, modifique los permisos ya otorgados por el usuario a esa empresa. Las personas, al crear su cuenta en Facebook, aceptan las condiciones del servicio y las políticas de privacidad de la red social. Desde Your Digital Rights, una organización que busca promover los derechos digitales, explicaron por correo electrónico a elDetector que copiar y pegar un mensaje en el muro no afecta el derecho de Meta a utilizar los datos de una persona. Este mensaje de “no autorizo” circula desde hace, al menos, 11 años. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.