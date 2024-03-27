Cambiar Ciudad
elDetector

Ese mensaje de “no autorizo” en tu muro de Facebook no evita el uso de tus contenidos por Meta

Al aceptar las condiciones de servicios vigentes de la empresa, los usuarios permiten que se pueda utilizar lo publicado.

Dayimar Ayala Altuve's profile picture
Por:Dayimar Ayala Altuve
La falsedad de “copia y pega” para desautorizar a Facebook circula desde hace, al menos, 11 años.
La falsedad de “copia y pega” para desautorizar a Facebook circula desde hace, al menos, 11 años.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook.

En decenas de publicaciones que circulan en Facebook se lee un texto que supuestamente prohíbe a Meta, la empresa propietaria de esa red social, el uso de los contenidos publicados en ella. “No autorizo a Meta, Facebook o cualquier entidad asociada a Facebook a usar mis fotos, información, mensajes o publicaciones, pasado o futuro. Con esta declaración, notifico a Facebook que queda estrictamente prohibido divulgar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción contra mí en base a este perfil y/o su contenido. La violación de la privacidad puede ser punible por la ley”, dice el mensaje.

PUBLICIDAD

Pero es falso que copiar y pegar ese texto en el muro de publicación de esa red social tenga alguna incidencia sobre los permisos que previamente concedió el usuario al momento de abrir una cuenta en cualquiera de los productos de Meta (Facebook, Instagram y Threads, entre otros). Desde Your Digital Rights, una organización que busca promover los derechos digitales, explicaron a elDetector cómo funcionan las políticas sobre el uso de datos de los usuarios.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Las personas al abrir una cuenta en Facebook aceptan las condiciones del servicio y la política de privacidad.

Más sobre elDetector

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer
5 mins

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer

Noticias Univision
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes
3 mins

El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Noticias Univision
Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision


En las condiciones de servicios, Meta explica cómo se pagan sus servicios y cuáles son los acuerdos de los usuarios con Facebook y con la comunidad, así como algunas disposiciones adicionales, como la actualización que hacen a las condiciones del servicio, la suspensión o cancelación de cuentas por infringir normas, los límites de la responsabilidad y en caso de que haya disputa, cómo se resuelve.

El apartado 3, sobre las condiciones de servicios, está lo relativo a los permisos que los usuarios le conceden a la plataforma, como las licencias para usar el contenido.

Las licencias (permisos legales) que los usuarios otorgan a Meta están relacionadas a las concesiones sobre el contenido, uso de nombre, foto de perfil e información, así como actualización del software. “En concreto, cuando compartes, publicas o subes contenido que se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual en nuestros Productos, o en relación con ellos, nos otorgas una licencia internacional, libre de regalías, sublicenciable, transferible y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y traducir tu contenido, así como para crear trabajos derivados de él (de conformidad con tu configuración de privacidad y de la app)”, indica Meta.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, una foto compartida en la red social puede ser almacenada, copiada y compartida por Meta con otros proveedores. Se especifica que la licencia finalizará cuando el contenido se elimina de los sistemas de la empresa, sea porque la persona lo borra o cuando elimina su cuenta.

“Copiar y pegar un mensaje en el muro no afecta el derecho de Meta a utilizar los datos de una persona”, explicó vía correo electrónico a elDetector Yoav Aviram, fundador y jefe ejecutivo de Your Digital Rights y Conscious Digital, organizaciones que trabajan por los derechos de los individuos en el mundo digital. “Meta puede usar los datos de una persona (publicaciones, imágenes, etc.) para marketing o cualquier otro propósito en primer lugar porque la persona aceptó los términos de servicio cuando se registró por primera vez para usar el servicio (Facebook / WhatsApp / Instagram)”.

Mensajes similares al que estamos verificando circulan en internet desde, al menos, 11 años. AFP Factual, miembro —al igual que elDetector— de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), chequeó un mensaje similar que circuló en 2012.

Conclusión

Es falso que copiar y pegar en el muro de publicaciones de Facebook un texto que diga que se desautoriza a Meta a usar “mis fotos, información, mensajes o publicaciones, pasado o futuro”, modifique los permisos ya otorgados por el usuario a esa empresa. Las personas, al crear su cuenta en Facebook, aceptan las condiciones del servicio y las políticas de privacidad de la red social. Desde Your Digital Rights, una organización que busca promover los derechos digitales, explicaron por correo electrónico a elDetector que copiar y pegar un mensaje en el muro no afecta el derecho de Meta a utilizar los datos de una persona. Este mensaje de “no autorizo” circula desde hace, al menos, 11 años. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoDesinformación FacebookPrivacidadRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX