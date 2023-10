Es falso que las mamografías no son seguras y que sus beneficios no superan los riesgos

La persona que aparece en el video y que afirma que las mamografías no son seguras ni necesarias se basa, según dice, en dos estudios científicos. El primero, publicado en septiembre de 2015 en la revista Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM), lleva por título “La mamografía es mala y debe abandonarse” . El autor, del Centro Nórdico Cochrane, de Dinamarca, destaca que la mamografía no es buena porque vende la idea de que es detección temprana, pero que “no parece hacer que las mujeres vivan más tiempo”, hay un sobrediagnóstico y las mujeres se someten a una presión.