La sospechosa implicada en la muerte de Vanessa Guillén pide retirar su confesión

"Los agentes no leyeron a Aguilar sus derechos al comienzo del interrogatorio. No le dijeron que nada de lo que ella dijera podría ser tomado en su contra en la corte. No le dijeron que tenía derecho a un abogado durante el interrogatorio y no preguntaron si estaba dispuesta renunciar a esos derechos", aseguró el abogado en su petición legal.