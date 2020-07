"Creemos que el cuerpo de Vanessa Guillén fue encontrado", indicó la abogada de la familia

"Nadie debería tener miedo de denunciar acoso sexual dentro de una base militar, debido a eso hoy tenemos una persona muerta. Una mujer valiosa que no debería haber terminado (su vida) así", indicó Khawam.

Por su parte, Mayra Guillén, una de sus hermanas, indicó que aún no se ha confirmado que los restos sean de ella, pero que todo parece indicar que así es.

"Estamos esperando la confirmación de las autoridades, pero pensamos que sí pertenecen a mi hermana. Mi madre está muy mal con la noticia. Solo pedimos que se abra una investigación en el Congreso para que se conozca la verdad y no vuelva a pasar esto a otra soldado", dijo.

Su otra hermana Lupe Guillén indicó que aún están "esperanzados que nos digan que esos restos no son de Vanessa. Mi madre está en cama y tomando pastillas, esto no ha sido justo para nosotros".

El hallazgo de restos humanos

El sitio de los restos, según Miller, estaba bien escondido ya que la semana anterior, tanto la organización como los militares con perros no hallaron esa fosa.

Un suicidio que genera sospechas

Si bien varios medios relacionan la noticia al hallazgo de los restos, aún no está claro si el hombre tiene alguna conexión con el caso de Vanessa Guillén.

" Mi oficina estará pidiendo en los próximos días una investigación especial del Congreso para averiguar qué realmente sucedió con Vanessa , pues sabemos que Fort Hood ha manipulado información sobre el caso y nos están mintiendo , así que no podemos confiar en ellos", dijo Khawam a Univision Noticias.

La última vez que vieron a Guillén

Vanessa Guillén , una soldado hispana de 20 años, fue vista por última vez el 22 de abril dentro de la base militar de Fort Hood, Texas. Desde entonces su familia no supo nada de ella.

"El 8 de febrero Vanessa me confió que estaba muy preocupada porque estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Me dijo que tenía miedo a denunciar lo sucedido porque nadie le creería", indicó su madre, señalando que la misma situación le pasaba a otras personas dentro de la institución militar.

Khawam manifestó que el nombre de ese sargento fue entregado a los jefes de la base militar, pero que no sabe qué investigación se esté llevando por los militares.

Mayra Guillén cuestionó el comportamiento de las autoridades de Fort Hood en el caso de la soldado, indicando que no es normal que no se sepa nada sobre ella tanto tiempo después. " Dudo... que no hayan cámaras al interior de Fort Hood para monitorear a las personas que allí se encuentran", afirmó.