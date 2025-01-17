Por qué el gobierno demandó al arrendador más grande de departamentos de EEUU

Video Reto Economía: Este es el panorama de la economía de EEUU ante la llegada de Trump a la presidencia

La Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) y el estado de Colorado interpusieron una demanda en contra de Greystar Real Estate Partners, el arrendador más grande de departamentos en el país, por haber cobrado millones de dólares en “cuotas ocultas” a sus inquilinos.

La demanda de las autoridades federales y de Colorado dice que la empresa usó “publicidad engañosa” para atraer clientes que buscaban un departamento y luego los “estafó” cobrándoles en conjunto “cientos de millones de dólares”.

PUBLICIDAD

“Cobrando ‘cuotas ocultas’ (cuotas obligatorias, fijas, que no estaban incluidas en el precio anunciado) para sí misma y sus clientes propietarios”, dice la demanda interpuesta ante la corte federal del Distrito de Colorado.

Greystar, que administra más de 800,000 unidades residenciales en el país, ha incurrido en esta práctica engañosa desde al menos 2019 , de acuerdo con la FTC.

“La FTC está demandando a Greystar por anunciar engañosamente alquileres mensuales bajos para luego cobrarles a los inquilinos cientos de dólares en tarifas basura ocultas”, dijo Lina M. Khan, presidenta de la FTC, en un comunicado.

Las acciones de la FTC se suman a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia contra seis grandes propietarios de inmuebles por supuestamente coordinarse para mantener altos los alquileres.

Según el DOJ, las empresas se coordinaron mediante el uso de un algoritmo para ayudar a fijar los precios y el intercambio privado de información confidencial con sus competidores para aumentar las ganancias. Greystar es una de las empresas demandadas.

Las otras cinco demandadas son Blackstone’s LivCor, Camden Property Trust, Cushman & Wakefield Inc and Pinnacle Property Management Services, Willow Bridge Property Company, y Cortland Management, de acuerdo con un comunicado del DOJ.

Fiscal general de Colorado dice que la práctica de Greystar “no será tolerada”

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, advirtió que la práctica engañosa de Greystar “no será tolerada” en el estado.

“Debido a la publicidad engañosa y a los cargos ocultos de Greystar, los inquilinos deben pagar cientos, si no miles, de dólares más de lo que esperaban que costaría su apartamento en el contrato de alquiler”, dijo el fiscal en el comunicado de la FTC.

PUBLICIDAD

“Con sus acciones, Greystar está impidiendo que los buscadores de apartamentos comparen precios y elijan una vivienda que se ajuste a su presupuesto”.

Además lanzó una advertencia a otras empresas que busquen aplicar las mismas tácticas engañosas.

Las "cuotas ocultas" que Greystar omite incluir al anunciar sus propiedades, según la FTC

Greystar administra más de 800,000 unidades en el país, de acuerdo con la FTC. La empresa es contratada por dueños de departamentos para que gestionen las propiedades a su nombre.

“Lo que incluye la publicidad de las unidades disponibles y la búsqueda de inquilinos para esas unidades, y la empresa se queda con un porcentaje de todos los alquileres y tarifas que cobra a los inquilinos y solicitantes”, de acuerdo con la FTC.

De acuerdo con la denuncia, la empresa ofrece sus propiedades en sitios web como Zillow, pero omite mencionar los cargos adicionales que terminan elevando los precios finales.

“Los consumidores no pueden alquilar una unidad de Greystar por el precio anunciado, sino que deben pagar un precio más alto inflado por cargos ocultos”, dice la demanda.

Entre las “cuotas ocultas” están cuotas como "valet trash", de manipulación de paquetes, de servicios públicos, de distribución de facturas de servicios públicos, y "cuotas de verificación", dice el comunicado sobre las acciones contra Greystar.

“La FTC y Colorado dicen que los consumidores no pueden optar por no pagar estas tarifas incluso si no quieren o no utilizan los servicios relacionados”, dice el boletín.

PUBLICIDAD

En su demanda, la FTC y Colorado sostienen que Greystar, en algunos casos, omitió revelar los cargos hasta que los consumidores “habían pagado una cuota de solicitud sustancial o un depósito de garantía”.

“La denuncia también sostiene que si los consumidores descubren la existencia de los cargos después de que se apruebe su solicitud y deciden no firmar el contrato de arrendamiento, Greystar no reembolsa los cargos de solicitud o los depósitos de garantía que pagaron, que pueden ser de cientos de dólares”, agrega el comunicado.

Los cinco comisionados de la FTC votaron a favor de interponer la demanda contra Greystar.

Aunque Khan abandonará la titularidad de la agencia al concluir la gestión del presidente, Joe Biden, Andrew Ferguson, nombrado por el próximo presidente, Donald Trump, como titular de la FTC, votó a favor de la medida.

Las acciones del DOJ y la FTC ocurren en medio de una crisis de vivienda en Estados Unidos.

A finales de año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD en inglés), informó que el país sufrió un aumento del 18.1 % en el número de gente sin hogar este año.

La cifra refleja un aumento dramático impulsado principalmente por la falta de viviendas asequibles, así como por desastres naturales devastadores y un aumento de migrantes en varias partes del país, dijeron funcionarios federales el viernes.

La agencia federal dijo que los recuentos requeridos por el gobierno federal en todo el país en enero encontraron que más de 770,000 personas fueron contadas como personas sin hogar, un número que deja fuera a algunas personas y no incluye a aquellos que se quedan con amigos o familiares porque no tienen un lugar propio.

PUBLICIDAD

Mira también: