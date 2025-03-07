Carolina del Sur ejecuta al reo Brad Sigmon por fusilamiento, la primera vez que se usa este macabro método en EEUU después de 15 años

Carolina del Sur ejecutó este viernes por fusilamiento a de Brad Sigmon, un hombre sentenciado por matar a los padres de su exnovia con un bate de béisbol.

Sigmon es la primera persona en el estado en ser ejecutada por pelotón de fusilamiento y la primera de este tipo en el país en 15 años.

Los abogados del condenado recurrieron a la Corte Suprema como último recurso para impedir la ejecución, pero los magistrados rechazaron intervenir.

La ejecución tuvo lugar pasadas las 6:00 pm.

Los abogados de Sigmon dijeron que eligió el pelotón de fusilamiento porque la silla eléctrica lo “cocinaría vivo” y temía que una inyección letal de pentobarbital en sus venas enviaría una avalancha de líquido y sangre a sus pulmones y lo ahogaría.

Desde 1985, unos 46 presos han sido ejecutados mediante inyección letal y electrocución en Carolina del Sur. La ejecución de Brad Sigmon será la primera a manos de un pelotón de fusilamiento en ese estado.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, solo tres reclusos -en Utah en 1977, 1996 y 2010- han sido fusilados en Estados Unidos.

Los periodistas, familiares de las víctimas de Sigmon y su abogado presenciaron la ejecución en el mismo edificio que se utilizó para todas las ejecuciones de los últimos 35 años , aunque los funcionarios de la prisión afirman que el cristal que separa la sala de testigos de la cámara de ejecución ahora es a prueba de balas.

Sigmon asesinó a los padres de su exnovia con un bate de béisbol

Sigmon, de 67 años, fue ejecutado por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol en su casa del condado de Greenville.

Estaban en habitaciones separadas y Sigmon iba y venía mientras los golpeaba hasta matarlos, dijeron los investigadores.

Luego secuestró a su exnovia a punta de pistola, pero ella escapó de su auto. Le disparó mientras ella corría, pero falló, según los fiscales.

En una confesión, Sigmon dijo: "No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera".

Cómo fue la ejecución por fusilamiento en Carolina del Sur

Los reclusos condenados a muerte en Carolina del Sur se alojan en un edificio adyacente a la cámara de ejecución en la Institución Correccional Broad River en Columbia.

Poco antes de las 6 de la tarde, el director de la prisión le preguntó por teléfono al gobernador Henry McMaster si concedía el indulto y a la Fiscalía General si existían obstáculos legales para la ejecución. Ninguno objetó la ejecución.

Sigmon entró en la cámara de ejecución y se abrió la cortina de la sala de testigos. Luego, lo ataron a una silla de metal que se encontra basobre un recipiente colector.

El lado derecho de la cara y el cuerpo de Sigmon estuvo orientado hacia los testigos. Se le colocó una capucha en la cabeza. Un profesional médico lo examinó brevemente para colocar una diana sobre su corazón, según los protocolos estatales publicados en 2022.

Sigmon respiró profundamente varias veces durante los dos minutos que transcurrieron desde que le pusieron la capucha hasta que se oyeron los disparos.

Sus brazos se tensaron brevemente cuando le dispararon y el objetivo salió volando de su pecho. Pareció respirar profundamente una o dos veces más con una mancha roja en el pecho y se podían ver pequeñas cantidades de tejido de la herida durante esas respiraciones, reportó AP.

A quince pies de distancia se posicionaron tres voluntarios del Departamento de Prisiones del estado con rifles. Los tres tenían munición real. Dispararon desde una abertura en una pared fuera del alcance de la vista de los testigos.

Luego un médico pasó por la silla eléctrica inmóvil del Estado, para confirmar que Sigmon estaba muerto.

Los testigos se marcharon tras firmar un documento oficial en el que se declaró que presenciaron la ejecución.

Cuando se realizan inyecciones letales, en la cámara de la muerte hay una camilla y detrás de ella hay una cortina que bloquea la visión de la silla eléctrica y la silla del pelotón de fusilamiento.

Cuál es la historia de la ejecución por fusilamiento en EEUU

El pelotón de fusilamiento es un método de ejecución con un larga y violenta historia en EEUU y en todo el mundo. Ese tipo de ejecución se ha utilizado para castigar motines y deserciones en los ejércitos, como justicia de frontera en el Viejo Oeste de Estados Unidos y como herramienta de terror y represión política en la ex Unión Soviética y la Alemania nazi.

Desde 1977, sólo otros tres prisioneros en Estados Unidos han sido ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Todos estaban en Utah, más recientemente Ronnie Lee Gardner en 2010. Otro hombre de Utah, Ralph Menzies, podría ser el siguiente; está esperando el resultado de una audiencia en la que sus abogados argumentaron que su demencia lo hacía no apto para ser ejecutado.

El viernes, en Carolina del Sur, un grupo de manifestantes con carteles con mensajes como "Toda vida es preciosa" y "Apliquen la justicia, no la ejecución de personas" se reunieron frente a la prisión antes de la ejecución de Sigmon.

Los partidarios y abogados de Sigmon pidieron al gobernador republicano Henry McMaster que conmutara su sentencia por cadena perpetua. Dijeron que era un prisionero modelo en el que confiaban los guardias y que trabajaba todos los días para expiar los asesinatos y también que cometió los asesinatos después de sucumbir a una enfermedad mental grave.

Pero McMaster negó la petición de indulto. Ningún gobernador ha conmutado jamás una pena de muerte en el estado, donde otros 46 presos han sido ejecutados desde que se reanudó la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. Siete han muerto en la silla eléctrica y otros 39 por inyección letal.

A principios de la década de 2000, Carolina del Sur estaba entre los estados con mayor aplicación de la pena de muerte, llevando a cabo un promedio de tres ejecuciones al año. Pero las autoridades de ese estado habían suspendido las ejecuciones por 13 años, en parte porque no pudieron obtener drogas para inyección letal.

La Corte Suprema del estado despejó el camino para retomarlos en julio. Freddie Owens fue el primero en ser dar muerte a, el 20 de septiembre, después de que McMaster le negara el indulto. Richard Moore fue ejecutado el 1 de noviembre y Marion Bowman Jr. en enero 31.

En el futuro, el tribunal permitirá una ejecución cada cinco semanas.

Carolina del Sur ahora tiene 28 reclusos en el corredor de la muerte, incluidos dos que han agotado sus apelaciones y están esperando su ejecución, muy probablemente esta primavera. En la última década sólo se ha añadido un hombre al corredor de la muerte.

Antes de que se suspendieran las ejecuciones, más de 60 personas se enfrentaban a penas de muerte. A muchos de ellos se les redujo la pena a cadena perpetua o murieron en prisión.

