Corte de apelaciones levanta el bloqueo judicial que prohibía más recortes del DOGE de Elon Musk sobre la agencia USAID

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

Una corte federal de apelaciones levantó este viernes la orden judicial que impedía que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk realice más recortes en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El panel de tres jueces concluyó que es probable que el gobierno de Donald Trump demuestre que la actuación de DOGE no viola la Constitución.

La corte bloqueó así el fallo del juez federal de distrito Theodore Chuang en Maryland, quien determinó que las acciones de DOGE eran probablemente ilegales, ya que Musk ejercía un poder que la Constitución reserva para las personas elegidas o confirmadas por el Senado.

Chuang había exigido al gobierno de Trump que restableciera el acceso al correo electrónico y a las computadoras de los empleados de USAID, incluidos aquellos que se encontraban en licencia administrativa, aunque no llegó a revertir los despidos ni a restablecer la agencia por completo.

Juez levanta bloqueo tras notificación al Congreso de disolución de la agencia

Apenas unas horas antes del levantamiento del bloqueo que impedía más recortes, el Departamento de Estado informó que había notificado al Congreso que estaba en proceso de disolver las funciones de la agencia "no alineadas" con el actual gobierno.

The New York Times reportó que los empleados de la agencia recibieron este viernes un e-mail titulado "La misión final de USAID" en el que se daban detalles sobre la eliminación casi formal del organismo, que pasará de tener 10,000 trabajadores a solamente unos 15 puestos.

En un comunicado, el departamento encabezado por Marco Rubio dijo que en su notificación al Legislativo informó sobre su "su intención de emprender una reorganización que implicaría realinear ciertas funciones de USAID con el departamento antes del 1 de julio de 2025".

Las funciones que no sean adheridas al departamento serán discontinuadas, agregó la dependencia federal.

"Desafortunadamente, USAID se desvió de su misión original hace mucho tiempo. Como resultado, los beneficios fueron escasos y los costos demasiado altos", informó el departamento.

El gobierno está "reorientando" sus programas de asistencia exterior para que "se ajusten directamente a lo que es mejor para Estados Unidos y sus ciudadanos", agregó.

"Continuamos con programas esenciales que salvan vidas y realizamos inversiones estratégicas que fortalecen a nuestros socios y a nuestro propio país. Esta es otra promesa hecha y cumplida al pueblo estadounidense", concluyó.

En una publicación en su cuenta de X, Rubio sostuvo que las medidas para disolver USAID es una más de las promesas de campaña de Trump.

El gobierno del republicano ha eliminado decenas de programas de asistencia exterior promovidos por la agencia y cancelado fondos para promover la salud y la democracia en otros países.

