Carolina del Sur fusilará por primera vez a un condenado a muerte

Cuando un hombre de Carolina del Sur que mató a los padres de su exnovia con un bate de béisbol ingrese a la cámara del corredor de la muerte el viernes por la noche, no será una inyección letal ni una electrocución lo que acabe con su vida.

Serán tres personas sosteniendo rifles a unos 4.6 metros de distancia quienes completarán su castigo en lo que será la primera ejecución por fusilamiento en Estados Unidos en 15 años.

Desde 1985, unos 46 presos han sido ejecutados mediante inyección letal y electrocución en Carolina del Sur. La ejecución de Brad Sigmon será la primera a manos de un pelotón de fusilamiento en ese estado.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, sólo tres reclusos -en Utah en 1977, 1996 y 2010- han sido fusilados en Estados Unidos.

Los periodistas, familiares de las víctimas de Sigmon y su abogado presenciarán la ejecución en el mismo edificio que se utilizó para todas las ejecuciones de los últimos 35 años , aunque los funcionarios de la prisión afirman que el cristal que separa la sala de testigos de la cámara de ejecución ahora es a prueba de balas. Sigmon puede dar una última declaración si lo desea.

Sigmon asesinó a los padres de su exnovia con un bate de béisbol

Sigmon, de 67 años, será ejecutado por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol en su casa del condado de Greenville.

Estaban en habitaciones separadas y Sigmon iba y venía mientras los golpeaba hasta matarlos, dijeron los investigadores.

Luego secuestró a su exnovia a punta de pistola, pero ella escapó de su auto. Le disparó mientras ella corría, pero falló, según los fiscales.

En una confesión, Sigmon dijo: "No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera".

Cómo se desarrollará la ejecución del viernes

Los reclusos condenados a muerte en Carolina del Sur se alojan en un edificio adyacente a la cámara de ejecución en la Institución Correccional Broad River en Columbia.

Poco antes de su ejecución, Sigmon será trasladado a una celda individual más cerca de donde terminará su vida.

Poco antes de las 6 de la tarde, el director de la prisión le preguntará por teléfono al gobernador Henry McMaster si concederá el indulto y a la Fiscalía General si existen obstáculos legales para la ejecución.

Si ambas respuestas son negativas, Sigmon entrará en la cámara de ejecución y se abrirá la cortina de la sala de testigos.

Sigmon podrá dar una última declaración. Luego, lo atarán a una silla de metal que se encuentra sobre un recipiente colector. El lado derecho de la cara y el cuerpo de Sigmon estará orientado hacia los testigos. Se le colocará una capucha en la cabeza. Un profesional médico lo examinará brevemente para colocar una diana sobre su corazón, según los protocolos estatales publicados en 2022.

A quince pies de distancia habrá tres voluntarios del Departamento de Prisiones del estado con rifles. Los tres tendrán munición real. Dispararán desde una abertura en una pared que los testigos no podrán ver.

Un médico saldrá, pasando por la silla eléctrica inmóvil del Estado, para confirmar que Sigmon está muerto. Los testigos se marcharán tras firmar un documento oficial en el que se declare que presenciaron la ejecución.

Cuando se realizan inyecciones letales, en la cámara de la muerte hay una camilla y detrás de ella hay una cortina que bloquea la visión de la silla eléctrica y la silla del pelotón de fusilamiento.

El pelotón de fusilamiento

No se sabe mucho sobre las personas que dispararán los rifles . Los funcionarios de la prisión dijeron que han "completado todo el entrenamiento requerido".

Una ley de protección aprobada en 2023, en parte para mantener en secreto el nombre de cualquier proveedor de fármacos para inyecciones letales, también mantiene en secreto muchos otros detalles sobre el pelotón de fusilamiento, desde el entrenamiento que recibió, hasta los nombres de cualquier persona en el equipo de ejecución.

En 2022 se conocieron algunos detalles en el tribunal durante un juicio no relacionado que finalmente llevó a la Corte Suprema del estado a dictaminar que el pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica y la inyección letal eran legales y no violaban la prohibición de la Constitución de Estados Unidos sobre castigos crueles e inusuales.

El estado utilizará munición Winchester TAP Urban de 110 granos calibre .308 que a menudo se encuentra en los rifles de la policía, dijo Colie Rushton, director de Seguridad y Operaciones de Emergencia del Departamento Correccional.

¿Por qué esa bala?

La bala está diseñada para romperse en cuanto impacta contra algo firme, en este caso la caja torácica del prisionero. Los fragmentos se esparcirán y la intención es destruir la mayor parte posible del corazón.

Un experto médico del estado dijo en el juicio de 2022 que si el corazón sufre daños graves, el recluso perdería el conocimiento casi de inmediato y probablemente no sentiría dolor. El médico dijo que los sobrevivientes de disparos a menudo informan que primero sienten como si los hubieran golpeado y que el dolor solo aparece unos segundos después.

Pero un médico que testificó a favor de los reclusos dijo que probablemente tomaría más tiempo para que un recluso pierda el conocimiento y que, como cualquiera que alguna vez se haya roto una costilla sabe, respirar se vuelve extremadamente doloroso una vez que se rompen los huesos del pecho.

Si el objetivo de los verdugos no es el correcto, la muerte puede tardar aún más. Los corazones lesionados pueden seguir bombeando sangre.

La información que el estado ha hecho pública no da ninguna indicación de lo que podría ocurrir si un recluso sobrevive a los disparos iniciales. En el juicio de 2022, los testigos indicaron que el escuadrón podría volver a disparar.

