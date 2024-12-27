Aumentó en 18% el número de personas sin hogar en EEUU

Estados Unidos sufrió un aumento del 18.1 % en el número de gente sin hogar este año, un aumento dramático impulsado principalmente por la falta de viviendas asequibles, así como por desastres naturales devastadores y un aumento de migrantes en varias partes del país, dijeron funcionarios federales el viernes.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD en inglés) dijo que los recuentos requeridos por el gobierno federal en todo el país en enero encontraron que más de 770,000 personas fueron contadas como personas sin hogar, un número que deja fuera a algunas personas y no incluye a aquellos que se quedan con amigos o familiares porque no tienen un lugar propio.

PUBLICIDAD

El incremento se suma a un aumento del 12 % en 2023, que HUD culpó al aumento de los alquileres y al fin de la asistencia pandémica.

El aumento de 2023 también fue impulsado por personas que experimentan la falta de vivienda por primera vez. Los números generales representan a 23 de cada 10,000 personas en EEUU. Los negros están sobrerrepresentados entre la población sin hogar.

"Ningún estadounidense debería enfrentarse a la falta de vivienda, y la Administración Biden-Harris se compromete a garantizar que cada familia tenga acceso a la vivienda asequible, segura y de calidad que se merece", dijo la jefa de la Agencia HUD, Adrianne Todman, en un comunicado.

Agregó que el enfoque debe permanecer en "los esfuerzos basados en la evidencia para prevenir y poner fin a la falta de vivienda".

Entre las tendencias más preocupantes estaba un aumento de casi el 40% en la falta de vivienda familiar, una de las áreas más afectadas por la llegada de migrantes a las grandes ciudades.

Denver, Chicago y Nueva York registran los mayores incrementos de gente sin vivienda

La falta de vivienda familiar se duplicó con creces en 13 comunidades afectadas por migrantes, incluidas Denver, Chicago y la ciudad de Nueva York, según HUD, mientras que aumentó menos del 8 % en las 373 comunidades restantes.

Casi 150,000 niños experimentaron la falta de vivienda en una sola noche en 2024, lo que refleja un salto del 33% con respecto al año pasado.

Los desastres también jugaron un papel en el aumento del recuento, especialmente el catastrófico incendio forestal de Maui del año pasado, el incendio forestal más mortífero de EEUU en más de un siglo. Más de 5,200 personas se alojaban en refugios de emergencia en Hawái la noche del recuento.

"El aumento de la falta de vivienda es la consecuencia trágica, pero predecible, de la inversión insuficiente en los recursos y las protecciones que ayudan a las personas a encontrar y mantener una vivienda segura y asequible", dijo Renee Willis, directora ejecutiva interina de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Como han advertido los defensores, los investigadores y las personas con experiencia vivida, el número de personas que experimentan la falta de vivienda continúa aumentando a medida que más personas luchan por pagar los altos costos de vivienda".

Los números también se dan a medida que un número creciente de comunidades está tomando una línea dura contra la falta de vivienda.

Enfurecidas por los campamentos de tiendas de campaña a menudo peligrosos y sucios, las comunidades, especialmente en los estados occidentales, han impulsado prohibiciones de acampar.

Eso sigue a un fallo de 6-3 el año pasado por la Corte Suprema que determinó que las prohibiciones de dormir al aire libre no violan la Octava Enmienda.

Los defensores de las personas sin hogar argumentaron que castigar a las personas que necesitan un lugar para dormir criminalizaría la falta de vivienda.

No todo son malas noticias: Dallas y Los Ángeles logran reducciones en población sin casa

Hubo algunas noticias positivas en el recuento, ya que la falta de vivienda entre los veteranos continuó disminuyendo.

La falta de vivienda entre los veteranos cayó un 8 % a 32,882 en 2024. Fue una disminución aún mayor para los veteranos sin refugio, disminuyendo un 11 % a 13,851 en 2024.

"La reducción de la falta de vivienda para los veteranos nos ofrece una hoja de ruta clara para abordar la falta de vivienda a mayor escala", dijo Ann Oliva, CEO de la Alianza Nacional para Poner fin a la falta de vivienda, en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Con apoyo bipartidista, financiación adecuada y soluciones políticas inteligentes, podemos replicar este éxito y reducir la falta de vivienda en todo el país. Las inversiones federales son fundamentales para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda del país y garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a viviendas seguras y estables".

Varias ciudades grandes tuvieron éxito al reducir su número de personas sin hogar. Dallas, que trabajó para revisar su sistema de personas sin hogar, vio una caída del 16 % en sus números entre 2022 y 2024.

Los Ángeles, que aumentó la vivienda para las personas sin hogar, vio una caída del 5 % en la falta de vivienda sin refugio desde 2023.

California, el estado más poblado de los Estados Unidos, continuó teniendo la población sin hogar más grande del país, seguida de Nueva York, Washington, Florida y Massachusetts.

El fuerte aumento de la población sin hogar en los últimos dos años contrasta con el éxito que Estados Unidos había tenido durante más de una década.

Volviendo a la primera encuesta de 2007, los Estados Unidos hicieron un progreso constante durante aproximadamente una década en la reducción de la población sin hogar, ya que el gobierno se centró particularmente en aumentar las inversiones para que los veteranos se alojaran.

El número de personas sin hogar disminuyó de alrededor de 637,000 en 2010 a alrededor de 554,000 en 2017.

Los números aumentaron a unos 580,000 en el recuento de 2020 y se mantuvieron relativamente estables durante los siguientes dos años a medida que el Congreso respondió a la pandemia de COVID-19 con asistencia de alquiler de emergencia, pagos de estímulo, ayuda a los estados y gobiernos locales y una moratoria temporal de desalojos.

PUBLICIDAD

Mira también: