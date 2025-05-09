Ante la pelea de Trump con jueces, Sonia Sotomayor pide a los abogados "batallar en esta lucha"

Video Trump le pide a la Corte Suprema que permita eliminar el ‘parole’ humanitario a miles de inmigrantes

La jueza Sonia Sotomayor lanzó un claro llamado a los abogados del país “levantarse” y “pelear” en un contexto de crecientes ataques del presidente Donald Trump al poder judicial y a despachos de abogados.

Sotomayor, la primera jueza latina de la Corte Suprema, pidió no ceder ante las presiones que acarrea la profesión, aunque no mencionó a Trump de forma directa.

PUBLICIDAD

“Si no estás acostumbrado a luchar y perder batallas, no te hagas abogado”, dijo durante una reunión de la Asociación de la Barra de Abogados Estadounidense (ABA en inglés). “Nuestro trabajo es defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos”.

“Ahora mismo no podemos perder las batallas que enfrentamos”, dijo. “Necesitamos abogados capacitados, apasionados y comprometidos para batallar en esta lucha”.

Sotomayor habló durante una charla en formato de entrevista en la que también participó con la jueza de apelaciones J. Michelle Childs.

Tras asumir la presidencia, Trump ha arremetido contra jueces que han bloqueado algunas de sus políticas en materia migratoria y de recorte al gasto.

También ha emitido órdenes ejecutivas ordenando a las agencias de su gobierno investigar a despachos de abogados que llevaron casos en su contra.

Sotomayor fue asociada legal en sus inicios en uno de los despachos que han sido objeto de esas órdenes.

El despacho, Paul Weiss, enfrentó críticas luego de que estableció un acuerdo con el gobierno de Trump para defender casos alineados con la agenda del presidente y así evitar los efectos de las órdenes ejecutivas.

Jueces de la Corte Suprema se manifiestan sobre agresiones al poder judicial

Sotomayor es la tercera jueza de la Corte Suprema que lanza declaraciones duras refiriéndose al contexto de agresiones que sufre el Poder Judicial.

Los comentarios de la jueza liberal se producen un día después de que el presidente de la Corte, el conservador John Roberts, defendiera la independencia judicial como necesaria para "controlar los excesos del Congreso o del Ejecutivo" en una comparecencia en Buffalo, Nueva York.

PUBLICIDAD

En marzo, Roberts emitió una declaración que fue vista como una reprimenda a Trump por haber pedido someter a un “juicio político” a un juez que emitió un fallo en contra de las medidas antiinmigrantes del gobierno federal.

La semana pasada, la jueza Ketanji Brown Jackson condenó enérgicamente los ataques a jueces en su propio discurso. No mencionó a Trump por su nombre, pero calificó las amenazas y el acoso como “un ataque a la democracia”.

Sotomayor muestra solidaridad con el poder judicial

En su alocución, Sotomayor dijo que su presencia en el evento ocurrido en Washington era un “acto de solidaridad” con los abogados del país.

“Y necesitamos abogados capacitados, apasionados y comprometidos para librar esta lucha", declaró.

Sotomayor también hizo referencia a la importancia de la defensa de las políticas a favor de la diversidad en el país. Desde que asumió el poder, Trump ha promovido medidas para acabar con los programas de promoción de la diversidad en el gobierno, la academia y la iniciativa privada.

“La diversidad es importante por sí misma”, dijo Sotomayor. “Porque inspira a todos a creer que es posible ayudar a los demás”.

El tribunal más alto del país está sopesando un número creciente de apelaciones de emergencia de la administración Trump mientras su amplia agenda conservadora enfrenta el rechazo de los tribunales inferiores.

El presidente y sus aliados han criticado a los jueces que han bloqueado partes de la agenda de Trump, a veces con ataques muy personales.

Trump también ha atacado a firmas de abogados de élite por trabajos con los que no está de acuerdo, lo que ha llevado a algunos a contraatacar en los tribunales y a otros a llegar a acuerdos con él.

La ABA ha demandado a Trump por la cancelación de subvenciones federales y Trump ha amenazado el papel de la organización en la acreditación de facultades de derecho por sus esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.

Mira también: