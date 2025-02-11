La insólita recaudación de $300,000 para Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Video Luigi Mangione fortalece defensa legal con especialista en pena de muerte por asesinato de CEO

Luigi Mangione, el joven de 26 años acusado del homicidio del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, aceptó donaciones por más de 300,000 dólares para su defensa legal.

Magione fue formalmente acusado de asesinato y terrorismo por fiscales de Nueva York, donde está actualmente preso en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés). El joven se declaró inocente de los cargos en diciembre.

Los fondos donados para la defensa legal de Mangione fueron recaudados a través de la plataforma digital GiveSendGo. Hasta este martes, las donaciones de más de 10,000 usuarios suman más de 336,000 dólares.

Una actualización del 10 de febrero publicada en la página de recaudación dice que el equipo de defensa legal de Mangione, perteneciente a una acaudalada familia de Maryland, aceptó la suma. Según esa actualización, los medios de comunicación han buscado “demonizar” a Mangione.

De acuerdo con fiscales, Mangione fue quien disparó a sangre fría y por la espalda contra Thompson en plena acera en la ciudad de Nueva York en la mañana del 4 de diciembre.

La campaña de recaudación fue lanzada por un grupo que se hace llamar Comité Legal Diciembre 4, aparentemente en alusión a la fecha del asesinato. Los comentarios en la sección de donaciones contienen mensajes de apoyo al presunto homicida.

Por los cargos federales puede encarar la pena de muerte, mientras que la sentencia máxima por los cargos estatales es la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Los fiscales han dicho que ambos casos correrán de forma paralela y que los cargos estatales sean los que posiblemente lleguen primero a juicio.

La defensa ha insistido que Mangione ha sido tratado injustamente

En la audiencia de finales de diciembre, en la que Mangione se declaró inocente, su abogada Karen Friedman Agnifilo criticó la forma en la que el joven estaba siendo tratado.

"Me preocupa grandemente el derecho de mi cliente a un juicio justo", dijo Friedman Agnifilo. "Este hombre está siendo tratado como una pelota de ping pong humana que ha quedado en medio de un juego de jurisdicciones", agregó.

El juez Gregory Carro respondió que tiene poco control sobre lo que ocurre fuera de su sala, pero que garantizaba que Mangione recibirá un juicio justo.

Mangione fue arrestado en un McDonald's de Pensilvania tras una búsqueda de cinco días.

Llevaba consigo un arma que coincidió con la usada en el ataque y una identificación falsa, dijo la policía. También portaba un cuaderno en el que expresaba enojo hacia la industria de los seguros médicos y, en especial, hacia los ejecutivos que cobran grandes salarios, de acuerdo con los fiscales federales.

Tras el arresto de Mangione y la revelación de algunos apuntes en cuadernos que él llevaba consigo al momento de su arresto, usuarios en redes sociales se volcaron a expresar su rechazo a la industria de seguros médicos.

Algunos también mostraron su apoyo a Mangione, pese a que las autoridades sostienen que él cometió el asesinato.

Cuando fueron anunciados los cargos a nivel estatal, el fiscal en jefe de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la imputación de un cargo relacionado con la ley sobre terrorismo reflejaba la gravedad de "un asesinato escalofriante, bien planificado y con un objetivo claro que buscó causar conmoción e intimidación".

