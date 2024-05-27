Matan en Los Ángeles al actor Johnny Wactor, de la serie 'Hospital General': le disparó un ladrón que intentaba robar el convertidor catalítico de su auto

Video Le querían robar el convertidor catalítico: lo que se sabe sobre la muerte del actor Johnny Wactor

Johnny Wactor, actor de la conocida serie 'Hospital General', murió tiroteado en Los Ángeles por uno de los ladrones que le estaban robando el convertidor catalítico de su vehículo, según informó su familia el domingo.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:00 am del sábado en el centro de la ciudad, cuando la víctima se acercó a tres hombres que estaban intentando robar el catalizador de su auto, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Su madre, Scarlett Wactor, le dijo a ABC 7 que su hijo de 37 años había salido del trabajo en un bar con un compañero cuando vio a alguien en su automóvil y pensó que se lo estaba llevando una grúa. Un sospechoso que llevaba una máscara abrió fuego, dijo su madre.

Tres sospechosos huyeron del lugar, dijo la policía. Wactor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió.

"Toda la familia de 'Hospital General' está desconsolada al enterarse del prematuro fallecimiento de Johnny Wactor. Fue verdaderamente único y fue un placer trabajar con él cada día. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos durante este momento difícil", publicó la cuenta de la serie en sus redes sociales.

Johnny Wactor. Imagen Jesse Grant/Getty Images for Curious Potato

Un "verdadero ejemplo moral"

Johnny Wactor es conocido sobre todo por participar en más de 150 episodios de la serie de ABC, en la que interpretó al personaje de Brandon Corbin, entre 2020 y 2022.

Wactor comenzó a actuar en 2007 en el exitoso programa de Lifetime ‘Army Wives’. Algunos de sus trabajos más importantes incluyen ‘Westworld’, ‘NCIS’, ‘Criminal Minds’, ‘Hollywood Girl’, 'Station 19' y el videojuego 'Call of Duty: Vanguard'.

El agente de Wactor, David Shaul, dijo que el actor fue "un verdadero ejemplo moral para todos los que lo conocieron".

“En los altibajos de una profesión desafiante, siempre mantuvo la cabeza en alto y se esforzó por ser lo mejor que podía ser”, dijo Shaul en un comunicado el domingo.

“Nuestro tiempo con Johnny fue un privilegio que le desearíamos a todos. Literalmente era capaz de darte la camiseta que llevaba puesta. Después de más de una década juntos, dejará un hueco en nuestros corazones para siempre”.

El robo de convertidores catalíticos en EEUU

En la última década, el robo de convertidores catalíticos se ha convertido en una verdadera epidemia criminal en aumento a nivel nacional.

Según un estudio realizado por la compañía de datos automotrices Carfax, en 2022 ocurrieron un total de 153,000 robos de catalizadores en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 2% en relación con los robos ocurridos en el año anterior y un alto porcentaje en comparación con años anteriores.



El convertidor catalítico es un dispositivo del tamaño de una pelota de futbol que forma parte de sistema de escape y sirve para filtrar algunos contaminantes nocivos de los gases de escape de los vehículos.

Su fabricación requiere de metales raros de alto valor, como rodio, paladio y platino, que recicladores intermediarios inescrupulosos compran a los ladrones.

Reemplazar un convertidor catalítico puede costar al dueño del vehículo vandalizado entre $1,500 y $5,000, lo que no necesariamente va a ser cubierto por la póliza de seguro del vehículo.

Con información de AP y EFE.