La compañera de trabajo de Johnny Wactor relata por primera vez los últimos momentos del actor al ser baleado en Los Ángeles

Video Le querían robar el convertidor catalítico: lo que se sabe sobre la muerte del actor Johnny Wactor

Anita Joy, la compañera de trabajo que acompañaba al actor Johnny Wactor en los momentos finales de su vida, publicó detalles del violento incidente ocurrido en las calles de Los Ángeles en la madrugada del 25 de mayo, que acabó con la muerte del artista.

El emotivo relato de los “acontecimientos inimaginables” en el que perdió la vida del actor, de 37 años de edad, publicado en Instagram, proporciona detalles de los últimos momentos de Wactor, desde que se aproximaban a sus vehículos al finalizar su turno detrás de uno de los bares de Level 8, un complejo de comidas y bebidas ubicado en el hotel Moxy en el centro de la ciudad.

“Todo sucedió en un instante”

Joy explica que cerca de las 3:00 am, ella y Wactor se dirigían a sus autos “riendo juntos, caminando uno al lado del otro” después de finalizar su turno en Level 8, cuando se encontraron con tres personas paradas junto al vehículo de Wactor.

“Todo sucedió en un instante”, escribió Joy en Instagram. “He llegado a describirlo como un vaso de agua que se vuelca mientras luchas por agarrarlo y evitar que se derrame por completo, pero simplemente se escurre entre tus dedos y desaparece”.

“Nos acercamos cautelosamente a los hombres”, escribe Joy, “preguntando qué estaban haciendo, pensando que estaban remolcando el auto”. “No éramos una amenaza y Johnny mantuvo la calma, como siempre lo hacía, simplemente diciendo que era su auto y que se fueran, con las manos abiertas a los costados en señal de paz”, añade la mujer.

Joy continúa su relato diciendo que “Johnny estaba entre el hombre que le disparó y yo; cuando escuché el disparo sonar en la noche, él cayó con fuerza hacia mis brazos y cuando lo agarré, grité: 'Cariño, ¿estás bien?', él solo respondió: “¡No! ¡Disparo!””

“Caímos sobre el pavimento”, continúa el relato. “Empujé mis piernas debajo de él y traté de sostener su cuerpo mientras gritaba pidiendo ayuda y le pedía a gritos que se quedara conmigo”.

En ese momento, explica Joy, un guardia de seguridad del bar, identificado solo como Bryan, corrió hacia la pareja mientras llamaba al 911 por teléfono. El guardia envolvió la herida con una chaqueta de mezclilla para tratar de detener la hemorragia y comenzó a administrar maniobras de resucitación.

Pero Joy explica que se trató de “ una herida demasiado extrema para haberla sobrevivido”. “Dios mío, cómo luchó para quedarse” añade en el relato.

Justicia para Johnny Wactor

“Mi único consuelo es que estuve con él y esto no le pasó estando solo” dice la mujer que fue amiga de Wactor durante ocho años y a la que el actor llamaba ‘Anita Bonita’. “Mi único otro consuelo sería ver a estos hombres horribles llevados ante la justicia”.

Joy concluye el relato pidiendo al bar donde Wactor trabajó la última noche de su vida que proporcione estacionamiento seguro a su personal nocturno "para evitar que algo como esto vuelva a suceder" les pide que contribuyan “con la familia de Johnny y lo honren y respeten por todo el arduo trabajo y esfuerzo que hizo por ellos”.

"Era hermoso, muy bromista, lleno de ética de trabajo y valores, nunca menospreció a la gente, ni siquiera cuando bromeaba, nunca te hacía sentir inseguro de ti mismo; sabía cómo ser gracioso de una manera muy positiva"



