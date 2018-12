Trump amenaza con cerrar el gobierno si los demócratas no aprueban el dinero para construir el muro

El presidente indicó que está dispuesto a cerrar el gobierno si no consigue el dinero que necesita para cumplir su tan proclamada promesa para levantar el muro en la frontera con México.

Trump ha solicitado al Congreso una partida presupuestaria de $5,000 millones para la construcción del muro en la frontera con México, pero los demócratas reiteran que no le darán esa cantidad y le exigen cuentas sobre las partidas presupuestarias gastadas hasta ahora en la valla.

Además, advierten al mandatario que no cuenta con votos suficientes en ninguna de las cámaras del legislativo, situación que lo fuerza a conseguir respaldo bipartidista.

"Necesitamos seguridad en la frontera. Si no tenemos seguridad en la frontera, vamos a tener un cierre de gobierno", dijo Trump. "De una manera u otra, el muro se va a construir. No me gustaría ver un cierre del gobierno, pero el muro es muy importante para nosotros", recalcó el presidente.